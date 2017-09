Soud znovu osvobodil Šišku a znalce v kauze zakázky pro IBM

Soud dnes i napodruhé osvobodil někdejšího prvního náměstka ministerstva práce Vladimíra Šišku a znalce Vladimíra Smejkala v kauze miliardové zakázky pro IBM. Mužů se zastal revizní posudek z Akademie věd, který si soud nechal vyhotovit na základě pokynu odvolacího senátu. Dnešní rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce se proti němu na místě odvolal. Trvá na tom, že způsob výběru dodavatele byl nezákonný.

Exnáměstek ministerstva práce Vladimír Šiška.Foto: čtk

"Důkazní situace se ani po doplnění dokazování v žádném případě nezměnila, což se domnívám, že je naprosto zjevné," odůvodnil verdikt předseda senátu pražského městského soudu Stanislav Králík. Podle něj není žalovaný skutek trestným činem. "Jsou tady opravdu důvodné pochybnosti o tom, že se obžalovaní dopustili jednání tak, jak jim je obžalobou kladeno za vinu," dodal.

Obžaloba viní Šišku z toho, že chtěl pro IBM nezákonně zajistit zakázku na dodání systému, který by kontroloval posudkové lékaře a zabránil zneužívání sociálních dávek. Smejkal pak údajně pro ministerstvo vypracoval nepravdivý posudek, podle nějž nemohla požadovanou službu poskytnout žádná jiná firma než IBM. Tendr zrušil antimonopolní úřad poté, co si na krok ministerstva stěžovala jiná softwarová společnost.

Dvaašedesátiletý Smejkal i o deset let mladší Šiška, kvůli jehož kauzám rezignoval v říjnu 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09), vinu popírají. Za pravdu jim dnes dal i Jan Flusser z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd. "Nejdůležitější otázka byla, jestli byly dány zákonné předpoklady, aby se výběrové řízení uskutečnilo v režimu bez uveřejnění, a jestli IBM byla nejvhodnější kandidát. My jsme došli k názoru, že ano," uvedl k reviznímu posudku. Podotkl ale, že k závěru dospěl na základě jiných argumentů, než jaké ve svém původním posudku uplatnil Smejkal.

Hlavní faktory byly podle Akademie věd dva - připravenost IBM a také čas. Podle znalce se totiž měla první fáze projektu spustit do tří měsíců. "IBM byla dodavatelem, který byl schopen zajistit dodávku nejrychleji, a čas jsou vždycky peníze," poznamenal Flusser.

Státní zástupce Zdeněk Matula dnes odmítl verzi, že Smejkal o tříměsíční lhůtě od počátku věděl. "Nebyl žádný důvod hospodářskou soutěž eliminovat a neotevřít ji širšímu spektru (uchazečů)," uvedl ve své závěrečné řeči.

Šiška už byl v jiné kauze související se zmanipulováním ministerských IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek pravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení. Do věznice prozatím nastoupit nemusel. Matula pro něj dnes navrhl souhrnný desetiletý trest, pro Smejkala chtěl shodně jako v předchozím hlavním líčení šestileté vězení a pětiletý zákaz činnosti. "Není prokázáno, že by posudek pana Smejkala byl vědomě nepravdivý. Stěží lze dál dovozovat, že tady byla nějaká dohoda s panem Šiškou," odmítl návrh soudce Králík.