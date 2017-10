Kauza Česká pošta: případ podnikatele Čadka půjde k hlavnímu líčení

Pražský vrchní soud zrušil rozhodnutí městského soudu, na jehož základě se měl vrátit k došetření případ podnikatele Lukáše Čadka týkající se údajné korupce a podvodu kolem státního podniku Česká pošta. Soud tak vyhověl stížnosti státního zástupce Zdeňka Matuly, který s vrácením případu do přípravného řízení nesouhlasil. Nyní by mělo být nařízeno hlavní líčení.

Pražské vrchní státní zastupitelství poslalo k soudu obžalobu letos v květnu. Na začátku července pak soud rozhodl o vrácení kauzy k došetření, Matula proti tomu podal stížnost. Odvolací soud podle justiční databáze 18. září rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Kauza vypukla v létě 2015

Státní zástupci zatím nemají usnesení soudu k dispozici. "Ale je to dobrá zpráva, neboť předpokládám, že pokud bylo usnesení o vrácení věci do přípravného řízení zrušeno, mělo by být nařízeno hlavní líčení," sdělil dnes ČTK Matula. Stejný postup očekává také pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. ČTK dnes řekla, že pokud státní zástupci s podobnou stížností uspějí, tak to ze zkušeností z jiných případů znamená, že jsou splněny podmínky pro konání hlavního líčení.

Kauza vypukla v létě 2015. Policie nejprve Čadka obvinila z korupce poté, co tvrdil, že po něm Kamil Choc chtěl třímilionový úplatek za urovnání sporu s poštou. V médiích se objevovaly informace, že milion měl jít sociální demokracii a dva miliony ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD). Vyšetřování ale neprokázalo, že Chovanec v případu figuroval. Policisté tehdy obvinili i Choce, který kvůli tomu má pozastavené členství v ČSSD.

Čadek byl obviněn z podvodu

Státní zástupci případ po několika týdnech poslali k soudu ve zkráceném přípravném řízení a navrhli potrestání obou aktérů kauzy za nepřímé úplatkářství. Za tento čin hrozí až dva roky vězení tomu, kdo úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí, a až tři roky vězení tomu, kdo úplatek žádá či přijme. Soudy ale zkrácené přípravné řízení zamítly.



Loni byl Čadek obviněn také z podvodu. Podal totiž na Českou poštu trestní oznámení a kvůli obchodnímu sporu po ní požadoval 27 milionů korun. Podle detektivů si ale důkazy o nároku na peníze vymyslel a falšoval i klíčové e-maily. Policie vyšetřování obou případů spojila. Čadkovi hrozí až deset let vězení.



Čadek v minulosti v médiích vinu opakovaně odmítl. Na poštách prodával šicí boxy nebo drobné hračky a sortiment chtěl rozšířit. Podle pošty nabízel Čadek prodej dárkových poukázek, což ale jevilo známky loterie, ke které neměl podnikatel oprávnění, a i proto ze zakázky sešlo. Pošta v minulosti uvedla, že smlouvu na takový sortiment s Čadkem nikdy neuzavřela.