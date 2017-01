Vinen! Soud potvrdil Paurovi trest za týrání zmizelé ženy

Slavětín - Odvolací soud stvrdil tříletou podmínku, rozsudek je pravomocný. Brzy uplynou již čtyři roky od chvíle, kdy ze Slavětína na Lounsku za záhadných okolností zmizela matka čtyř dětí.

Pavel Paur týral před záhadným zmizením svou manželku, řekl pravomocně odvolací soud v Ústí nad Labem. Verdikt, tříletá podmínka, tak platí. Proces se táhl tři roky, soud měl velmi složitou úlohu, rozhodoval opakovaně, vypovídat totiž nemohla údajně týraná žena.

Záhadná, tajemná, zastřená mnoha tajemstvími, taková je kauza Jany Paurové ze Slavětína, která beze stop zmizela už na začátku roku 2013. Utekla? Byla zavražděna? Spáchala sebevraždu? Neví se. Doma nebyla matka čtyř dětí už čtyři roky…

Třetí verdikt

Odvolací soud v Ústí nad Labem až napotřetí stvrdil verdikt Okresního soudu v Lounech. Podle rozsudku měl Paur svou ženu fackovat, kopat, ponižovat. „Odvolací soud potvrdil podmíněný trest, rozsudek je pravomocný," uvedl na dotaz Deníku Jindřich Koželuh, státní zástupce, který kauzu Pavla Paura dozoruje. Odvolací krajský senát podle něj zčásti změnil jen některé věci v popisu skutku, na výši trestu či vinu to ovšem vliv nemělo. Za opakované fyzické a psychické napadání jeho ženy, za zločin týrání osoby blízké žijící ve společné domácnosti Pavlu Paurovi soud vyměřil dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky.

Žena vypovídat nemohla, je nezvěstná, lounský soud ale vyslechl řadu jiných svědků, důležité bylo svědectví lékaře. „Nejsou sice přímé důkazy, ale podařilo se získat ucelený řetězec nepřímých důkazů," konstatoval už loni při vynesení rozsudku lounský soudce.

Státní zástupci s verdiktem souhlasí. „Jsem přesvědčený, že k týrání ženy ze strany manžela docházelo. A to i v přítomnosti čtyř nezletilých dětí. Skončilo to okamžikem, kdy policie po ženě vyhlásila pátrání, které dodnes neskončilo," řekl před časem žalobce Koželuh.

Soudce: vina byla prokázána

Soud „bez oběti" probíhal už od začátku roku 2014. Nejprve vynesl soudce verdikt nevinen, pak ale pod vlivem nových svědectví dvakrát vinen. Dvakrát rozsudek zrušil odvolací soud, nyní jej pravomocně potvrdil. „Vina obžalovaného byla prokázána, proběhlo velmi rozsáhlé dokazování," odůvodnil svůj verdikt v případu lounský soudce Petr Šilhan.

Lounský soud se k variantě, že Paur svou ženu týral přiklonil až napodruhé. Předloni v lednu muže zprostil obžaloby, uvedl tehdy, že nejsou přímé důkazy a že všechna svědectví jsou jen „z doslechu". Státní zástupce se ale tehdy odvolal a krajský odvolací soud osvobozující rozsudek zrušil a nařídil další dokazování. Během pokračování procesu se pak objevily nové výpovědi lékaře a sociálních pracovnic, podle soudu rozhodující. Právě po těchto výpovědích soud změnil názor a dvakrát vyměřil podmínku. Poprvé ji odvolací soud zrušil, žádal například podrobnější vypracování rozsudku, napodruhé ji už stvrdil.

Podle soudu Paur ženu dlouhodobě fyzicky i psychicky týral, bil, fackoval a někdy i kopal.

Netýral jsem, jen se bránil, tvrdil obžalovaný

Pavel Paur a jeho obhájkyně od začátku s obviněním ani následným trestem nesouhlasí. Říkají, že důkazy nejsou přímé, nevyplývá z nich údajně, že by Paur svou ženu mlátil. Trvají na nevinně. „Manželku jsem nebil. Když se manželka napila, byla agresivní. Házela po mě věcmi, vytáhla i nůž. Hádali jsme se kvůli jejímu pití, které mi vadilo. Modřiny měla od toho, jak jsem ji chytil a třeba posadil, když se do mě pustila. Netýral jsem ji, ale bránil jsem se. Také z toho jak padala," uvedl během procesu Pavel Paur. „Neubližoval jsem manželce. Mluví o tom jen svědci druhé strany," řekl s tím, že mu chtějí uškodit.

Byly vyslechnuty desítky svědků. Vypovídali lidé z obce, sousedé, kamarádi, milenci, rodina i různí odborníci, například znalkyně z oboru psychologie. Výpovědi ve velmi zamotaném případu, kde chybí to zásadní, a to slova údajně týrané ženy, byly ale extrémně rozdílné.

Protichůdná svědectví

„Několikrát jsem ji viděla zmalovanou, hodně se ho bála. Chodila si často stěžovat, že ji bije. Bral jí údajně i peníze, bála se, že ji připraví o děti," vypověděla jedna z kamarádek Paurové. „Dlouho jsem nevěřila, že by ji Pavel bil, sem tam měla sice modřiny, ale pořád jsem tomu nevěřila. Až v září 2012, to bylo hrozné, jak byla modrá, říkala, že jí to udělal manžel. Měla modřiny na rukách, stehnech, tříslech, řekla, že ji zkopal," uvedla například sestra Paurové.

Paur doma údajně zamykal jídlo v lednici, podle některých svědků dokonce svou ženu, když spala, měl i pomočit. Muž se proti tomu ale několikrát ohradil, podle něj je vše jen „z doslechu", vymyšlené jeho ženou, která se mu podle něj chtěla pomstít, a z rodiny zmizelé a kamarádek.

Žena prý hodně pila

Celá řada svědků ale také mluvila ve prospěch Pavla Paura, není podle nich násilník. Jeho žena často a dost pila. Někdy padala. Jednou měla spadnout i ze schodů, jednou, pod vlivem alkoholu, vyklopila své dítě z kočárku. „Byla neustále opilá. A když byla opilá, byla agresivní. Často si i hodně vymýšlela. Často padala, modřiny mohla mít z toho," řekla žena ze Slavětína. „Nikdy jsem si nevšiml, že by u nich docházelo k napadání ze strany pana Paura. Spíš opačně, ona napadala jeho, soused se bránil," řekl jeden ze sousedů.

Světlo do případu nevnesli ani starší synové, odmítli u soudu vypovídat. Ten mladší přitom měl při vyšetřování původně mluvit jinak než otec a starší syn.

Nejdůležitější výpověď, přímo Jany Paurové, chybí.

Klíčové výpovědi

Klíčové pro rozhodování soudu tak byli výpovědi lékaře a sociálních pracovnic. Lékař potvrdil, že modřiny mohla mít od týrání, sociální pracovnice zase řekly, že když mluvila o týrání, působila prý věrohodně. „Pacientka mi řekla, že ji napadl manžel. Pohmožděniny a další zranění tomu odpovídaly, mohla je utrpět v důsledku takového jednání," uvedl u soudu doktor. Nepravděpodobné podle něj bylo, aby zranění způsobil například pád ze schodů.

„Byla to velmi ustrašená žena, muže se bála. Bála se, že přijde o děti. Věřila jsem jí, že je fyzicky i psychicky týrána," řekla soudu svědkyně pracující v centru pro týrané ženy. „Byla hodně rozrušená, měla projevy týrané ženy, měly jsme dojem, že šlo o domácí násilí," uvedla také sociální pracovnice lounské radnice.

Milenci, milenky, rozvod

Manželství Paurových nebylo vůbec ideální. Ona měla milence, on milenky. Rozváděli se, soužití bylo hodně divoké. Jana Paurová hodně pila. A zmizela…

Za velmi záhadných okolností zmizela Jana Paurová úplně beze stop na začátku února 2013.

Matka čtyř dětí ze Slavětína se ztratila jen den poté, co dostala předvolání na policii, kde měla vypovídat právě kvůli týrání. Prý se velmi bála. Její zmizení tehdy nahlásil manžel. Ráno, když se vzbudil, prý už nebyla doma. A doma už nebyla čtyři roky.

Policie její případ stále vyšetřuje. Nejsou svědci, kteří by ji viděli, na veřejnosti prý nebyla už den předtím. Kriminalisté prověřují několik verzí – nešťastnou náhodu, kdy žena mohla zemřít například po nějakém zranění v lese, uvažují ale i nad možností, že utekla před problémy a žije někde v ústraní. Vyšetřují ale také možnost sebevraždy a vraždy.

Útěk, zločin či neštěstí?

Část lidí ve Slavětíně si myslí, že prostě utekla před nešťastným životem. Policie opakovaně prověřovala stovky míst, kde by mohla být. Neúspěšně. Další lidé jsou ale přesvědčeni, že bez dětí by neodešla, že jí někdo něco udělal. V širokém okolí Slavětína „úřadovali" potápěči, termovize, psi, hledaly ji stovky policistů. Také neúspěšně. Neví se, co se stalo.

Rodina zmizelé ženy obviňuje jejího manžela, upozorňují na neshody v jeho výpovědích. Kriminalisté toto podezření také prověřovali, důkazy ale nejsou. „Prověřování členů rodiny je v takových případech zcela standardním postupem," sdělila Alena Bartošová, policejní tisková mluvčí.

Policie dál Janu Paurovou hledá. Už čtyři roky…