Soudce Novák půlmilionové odškodnění kvůli přeložení nedostane

Soudce brněnského krajského soudu Miroslav Novák nedostane částku 587 tisíc korun, které podle svých slov vynaložil na dojíždění poté, co byl nezákonně přeložen na jihlavskou pobočku soudu. Pražský městský soud dnes jeho žalobu z větší části pravomocně zamítl. Přiznal mu jen necelých 6000 korun za dojíždění v roce 2009, Novák ale bude muset zaplatit asi 7000 korun za náklady řízení.

Soudce Miroslav Novák. Foto: Deník/ Attila Racek

Novák původně žádal také čtyři miliony za nemajetkovou újmu, požadavek však vzal v březnu zpět s tím, že nechce zatěžovat státní rozpočet. Nováka, který pracuje na brněnském krajském soudu, přeložil v roce 2008 na částečný úvazek do Jihlavy tehdejší předseda soudu Jaromír Pořízek. Novák s rozhodnutím nejprve souhlasil, později však proti němu podal stížnost, kterou Pořízek zamítl. Novák se pak v květnu 2013 domohl pravomocného rozhodnutí, podle nějž bylo přeložení nezákonné.

Soud původně žalobu celou zamítl

Podle verdiktu má Novák nárok na náhradu jízdného pouze za rok 2009, za nezákonný byl totiž soudy označen jen rozvrh práce za tento rok. V žalobě chtěl Novák nejdříve kromě čtyřmilionového odškodnění 80 tisíc korun za cestování hromadnou dopravou mezi Brnem a Jihlavou. Později svůj nárok rozšířil na celkových 587 tisíc korun za jízdy autem. Rozšíření však podle soudu přišlo pozdě a je promlčené.

Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu původně celou zamítl. Rozhodnutí odůvodnil tím, že si měl rozvrhnout práci i bydlení tak, aby mu nevznikla škoda. Podle dnešního rozhodnutí ale má na uhrazení části nároku právo. „Pokud žalobce v souvislosti s nezákonným přeložením dojížděl do jiného místa výkonu soudce, vznikly mu zvýšené náklady a má na jejich uhrazení právo," uvedla dnes soudkyně Jana Knotová. Proto Novákovi v části žaloby vyhověla.

Novák do Jihlavy dojížděl z Brna, ačkoliv jeho rodina má byt v bližším Žďáru nad Sázavou a chalupu ve vesnici na Vysočině. Podle dřívějšího vyjádření Novákova právního zástupce nelze soudci přičítat k tíži to, že se po přeložení nepřestěhoval blíž. Poukazoval například na to, že se Novák v Brně staral o starou matku.