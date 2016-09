Soudce podal ústavní stížnost proti důtce za hanění uprchlíků

Brno - Liberecký soudce Miloš Zbránek podal k Ústavnímu soudu v Brně stížnost proti důtce, kterou mu letos v červnu udělil kárný senát Nejvyššího správního soudu za dva internetové dehonestující články o migrantech. Zatím není jasné, kdy se bude Ústavní soud stížností zabývat, řekla dnes jeho mluvčí Miroslava Sedláčková.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Divíšek

Ústavní soud přijal stížnost v srpnu. "Soudcem zpravodajem bude Vladimír Sládeček. Ústavní soud není vázaný žádnými lhůtami, ale dá se říct, že průměrná délka řízení ústavní stížnosti je šest měsíců," uvedla Sedláčková. Zbránek řekl deníku Mladá fronta Dnes, že v článcích, které označuje za povídky, neuváděl, že je soudce, a tak nemohl znevážit důstojnost své funkce. Odvolává se také na svobodu slova.

Nejvyšší správní soud udělil Zbránkovi důtku za dva články publikované na internetu, které podle kárného senátu hrubě neobjektivně a dehonestujícím způsobem vykreslily migranty a pracovníky neziskových organizací. Články obsahovaly vulgarismy a sexuální narážky.

Důtka je v kárném řízení nejmírnější postih. Pokud by články napsal někdo jiný, veřejná moc by nemusela zasahovat. Soudce by však měl být zdrženlivější. S funkcí se pojí řada omezení, avšak literární, publicistické a umělecké činnosti se soudci mohou věnovat. Nesmí to však narušovat důstojnost soudcovské funkce a ohrožovat důvěru v nezávislost justice.

Zbránek působí u libereckého krajského soudu, kde má na starosti obchodněprávní agendu. K umírněnosti ve psaní ho už dříve vyzval předseda krajského soudu Luboš Dörfl. Když to nemělo účinek, podal kárnou žalobu.