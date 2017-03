Soudci posílají hospodské rváče do vězení. Zbytečně

V mladovožické restauraci Panská zahrada probíhala v srpnu 2015 pouťová zábava. Třiapadesátiletý Pavel Bartůněk sledoval, jak jeho bývalá manželka tančí se svým novým přítelem. Ten Bartůňkův pohled zaznamenal a vztyčil posměšně prostředníček. Vzápětí na to Bartůněk vstoupil na taneční parket, chytil soka pod krkem a roztrhl mu košili. Pořadatel zábavy oba muže vyzval, aby neuváženého chování nechali. Oba, ač neradi, okamžitě poslechli.

Podobná situace není na venkovských zábavách neobvyklá a většinou nemívá žádné důsledky. Tentokrát ale kvůli rvačce zasedl okresní soud v Táboře. Bývalá manželka totiž celou věc oznámila jako trestný čin. Soudce označil potyčku za výtržnost a Bartůňka podmíněně odsoudil ke třem měsícům odnětí svobody.

„Říkal, že mě chce chránit před tím, abych toho chlapa někdy v budoucnu nezabil. Potrestal mě vlastně za to, co teprve udělám. Jako ve filmu Minority Report. Soudce byl holt takový tušitel a měl zvláštní nadání vidět budoucí vraždy," vysvětluje ironicky Bartůněk. Jeho advokát Martin Nezval podal odvolání, avšak ne-uspěl. Nakonec se dovolal až k Nejvyššímu soudu, který předchozí rozsudky zrušil.

„Nejvyšší soud dokonale vystihl podstatu věci. Úkolem soudů přece není vystupovat jako ztělesnění spravedlnosti. Měly by naopak spravedlnost s pokorou hledat," komentuje výsledek řízení Nezval.

Nesmí dojít ke zranění

Předseda senátu Nejvyššího soudu Petr Hrachovec v usnesení připomíná, že pro případy, kdy má napadení povahu výtržnosti, bývá typické jiné chování – jednání výtržníka postrádá motivaci, která by byla alespoň z části omluvitelná. V případě Bartůňka o výtržnost nešlo, říká Nejvyšší soud.

„Objektivně nemělo napadení poškozeného na průběh zábavy žádný reálný vliv. Navíc k činu došlo na venkovské pouťové taneční zábavě, což je prostředí, v němž jsou drobné potyčky mezi účastníky přijímány z hlediska veřejného pořádku shovívavěji," píše Hrachovec. Podle advokáta Martina Pavlíka je ale shovívavost na místě jenom do té doby, než dojde ke zranění.

„Pak nastupuje jiná právní kvalifikace – a to ublížení na zdraví. Takové jednání už samozřejmě trestným činem je," upozorňuje Pavlík. Dodává, že si bohužel soudy pletou výtržnictví s přestupkem proti občanskému soužití poměrně často. „Smutné je, že ten, kdo proti podobně přísnému rozsudku nebojuje až do konce, jako to udělal pan Bartůněk, má potom úplně zbytečně záznam v rejstříku trestů," říká Pavlík.

