Soudkyně znovu uvěřila Nečasovi, kvůli Nagyové prý nelhal

Praha - Soudkyně Helena Králová, která v červnu znovu osvobodila Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) v kauze zneužití Vojenského zpravodajství, opětovně uvěřila výpovědi bývalého premiéra Petra Nečase. Odmítla názor státního zástupce, podle nějž Nečas vědomě vypovídal nepravdu, aby své současné manželce pomohl. Tvrzení, že Nečas žádal zpravodajce o prověření možné hrozby pro svou rodinu, označila za „zcela pochopitelné a logické". Vyplývá to z písemného odůvodnění verdiktu.

Petr Nečas a Jana Nagyová (dnes Nečasová).Foto: ČTK

Obžaloba se snaží dokázat, že někdejší šéfka Nečasova kabinetu Nagyová zneužila bez vědomí ministra obrany Vojenské zpravodajství ke sledování své sokyně, premiérovy tehdejší manželky Radky.

Zprošťující rozsudek, který si u Obvodního soudu pro Prahu 1 obsahuje celkem 51 stran odůvodnění. V první polovině Králová rekapituluje provedené důkazy, ve druhé je hodnotí a dospívá k závěru, že žalované skutky nejsou trestné.

Nečas žádal prověření hrozby

Z verdiktu plyne, že Králová opět zcela uvěřila verzi, kterou soudu předložili jak samotní obžalovaní, tak i Nečas – tedy tomu, že zpravodajci neprováděli sledování, ale takzvané kontrasledování, přičemž Nečasová (tehdy Nagyová) je nijak neúkolovala, ale zprostředkovávala jejich komunikaci s premiérem. Podle soudkyně je pochopitelné, že Nečas nejprve žádal o prověření možné hrozby pro svou rodinu, než by rovnou zažádal o osobní ochranu.

„Oficiální ochrana jeho rodiny by znamenala nejen velké finanční náklady, ale zároveň i omezení a zásah při pohybu členů jeho rodiny, což svědek věděl, a v případě, že by se jeho vážná obava o možné hrozící hrozbě pro jeho rodinu nepotvrdila, k tomuto kroku by samozřejmě nebyl důvod přistupovat," reagovala na expremiérovu výpověď.

Věrohodná prý byla i výpověď Nečasové

„Pokud státní zástupce hodnotí výpověď svědka Nečase jako vědomě nepravdivou s tím, že motivem toho má být snaha svědka pomoci obžalované Nečasové vyhnout se odsouzení, nalézací soud se nemůže s tímto hodnocením ztotožnit," dodala Králová. Zdůraznila, že Nečase řádně poučila o trestních následcích křivé výpovědi.

Jako věrohodnou soudkyně zhodnotila „i přes částečné rozpory" také výpověď samotné Nečasové, a to proto, že žena před soudem vypovídala zcela spontánně – na rozdíl od předchozího výslechu na policii v červnu 2013, kterým kriminalisté podle Králové porušili trestní řád. Nečasovou totiž nechali samostatně se vyjádřit jen velmi stručně, poté už jí jen kladli otázky. Tím prý její vyjádření zkreslili.

Rozsudek není pravomocný

Stejně tak Králová nevidí problém v tom, že postupem času změnili svou výpověď i další obvinění: zpravodajci Milan Kovanda a Ondrej Páleník. „Není nelogické u obou obžalovaných, že neuvedli ve svých výpovědích v přípravném řízení veškeré skutečnosti na svou obhajobu, neboť nebyli zbaveni mlčenlivosti, což učinili až před soudem, a že tuto skutečnost v přípravném řízení nevysvětlili," mí­ní.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se proti němu odvolal. Závěry Králové tak bude znovu zkoumat pražský městský soud, který předchozí zprošťující verdikt zrušil.

