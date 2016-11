Sousedům vadí husí kejhání, stížnost řeší jičínský úřad

Popovice – Kejhání hus bylo dříve na vesnicích běžným jevem, tak jako kdákání slepic nebo mečení koz a bučení krav. Dnes jsou hlasité projevy zvířat častou příčinou sousedských sporů.

Kvůli husám vznikla v Popovicích dokonce petice, kterou řeší odbor správních agend. Peticí chce deset obyvatel Popovic dosáhnout pokojného stavu a dodržování veřejného pořádku. Husy podle nich svým křikem a kejháním po celý den a v nočních hodinách narušují klid.

Navíc obyvatelům vadí poletující peří. K petici se vyjádřil jičínský odbor životního prostředí, avšak zabývat se jí dál nebude. Žádný z platných zákonů se totiž nezabývá hlukem ani počtem zvířat umístěných v bytové zástavbě, ani poletováním peří.

Iniciátorem petice byl Ladislav Maury.

„Husy jsou vedle našeho plotu, kejhají, je to hrozné, v noci nejsou zavřené. Je to k zbláznění, v noci nemůžeme spát. Majitel sice buduje chlív, ale stále není hotový," stěžuje si Maury, který chce na sousedy zavolat televizní štáb.



Chovatel dvaadvaceti hus Jiří Lokaj není z těch, který by chtěl vyvolávat sousedské spory.

„Slíbil jsem, že husy budou přes noc zavřené, na chlívku probíhají dokončovací práce. Ale soused si nechce nechat nic vysvětlit, je vulgární," brání se Jiří Lokaj, který zvažuje, že husy přestěhuje na jinou část zahrady.

„Žijeme na vesnici a co se týká chovu slepic a hus, tak tu nejsme rozhodně jediní." Na otázku, zda půjde narovnat pošramocené vztahy, krčí Jiří Lokaj rameny.



„Už jsem to několikrát zkoušel, ale na mou hlavu se snesla snůška nadávek. Soused dokonce vykřikoval, že tady všechno postřílí, takže tu nakonec byla i policie."



Smírčí cestě nevěří ani Ladislav Maury, který se domnívá, že spor vyústí až v soudní jednání.

„Jeho pes se k nám prokousal, proháněl husy, pan Maury k nám dokonce házel petardy, aby husy vyplašil, je to zkrátka těžké," postěžovala si Šárka Lokajová.



Předseda osadního výboru Václav Kazda byl o petici informován. „Protože nemáme pravomoci takové problémy řešit, odkázali jsme petenty po konzultaci s jičínským místostarostou Janem Jiřičkou na Městský úřad v Jičíně," říká ke kauze, která v obci nemá obdoby.

„Zatím jsem tu řešili pouze stížnost na hluk v bývalé cihelně. Určitě bychom byli rádi, aby došlo mezi sousedy ke smíru," míní předseda osady.

Také jičínská radnice má však velmi omezené možnosti, autoři petice by se podle ní měli obrátit na soud.

Štefan Matuš, vedoucí odboru správních agend s chovatelem už jednal. „Naše možnosti jsou velmi omezené, žádný předpis neřeší sílu kejhání. I v městské aglomeraci občas slyšíme, že tu občas kokrhají kohouti, bijí hodiny, to však k lidské společnosti patří," míní místostarosta Jan Jiřička.



„Domnívám se, že lidem nezbude nic jiného, než si podat žalobu k soudu a ten ať rozhodne," říká k záležitosti starosta města Jan Malý, podle kterého jde o obtěžování nadmíru přiměřeným poměrům, což si musí soud rozšifrovat.