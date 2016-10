Sovětská obluda v Ralsku končí

Ralsko - Nikdy nedokončený kulturní dům v bývalém vojenském prostoru Ralsko brzy nahradí borovice.

Kusy zdí padající od čelistí demoličního stroje na místě zůstanou jen po určitý čas. Suť nakonec nahradí stromy. Foto: ČTK/Radek Petrášek

Pneumatické čelisti demoličních strojů začaly postupně rozkousávat kulturní dům sovětské armády v bývalém vojenském prostoru Ralsko. V objektu, který nebyl nikdy dokončen a jeho stav nebyl právě uspokojivý, si často hrály děti, stahovali se tam narkomani a další nekalé živly. Po dokončení demolice a následné sanaci plochy nahradí stavbu zhruba 3 500 borovic.

„Část materiálu využijeme na zasypání případných sklepů. Ke stavbě neexistuje prakticky žádná dokumentace, takže nevíme, co se pod úrovní terénu nachází. I proto musíme postupovat s těžkou technikou opatrně," říká Jan Stárek, provozní ředitel firmy Compag CZ, která demolici provádí.

Kino nikdy nehrálo

Dvoupodlažní objekt byl plánován jako centrum kultury a odpočinku pro sovětské vojáky a jejich rodiny. Mělo v něm být i kino, ale žádný film o úspěších sovětských zemědělců, hrdinství osvobozujících vojáků, ani o zarytém nepřátelství Vlka a Zajíce se zde nikdy neuváděl. Stavbu armáda nikdy nedokončila.

Kulturní dům byl Sověty stavěn načerno bez stavebního povolení, stejně jako desítky dalších staveb v bývalém vojenském prostoru Ralsko. To, že nebyl objekt nikdy dokončen, je při demolici výhoda.

„Není zde žádný nebezpečný odpad. Z pohledu demolice je to relativně čistá stavba, jsou tu cihly a beton," poznamenal Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, která areál spravuje.

Pokud budou peníze, je už podle něj připravena i demolice sousedních budov generálního štábu, které stejně jako mnoho dalších budov v okolí předala sovětská armáda státu na začátku devadesátých let.

Současným vlastníkem zhruba 170 objektů, z nichž je většina v havarijním stavu, je od roku 2007 Liberecký kraj. Ten aktuální demolici financuje ze svého rozpočtu.

Náklady na demolici bývalého kulturního domu se odhadovaly na sedm milionů korun bez DPH, ve veřejné soutěži se cena snížila na necelé 2,4 mil. korun.

Ve druhé polovině prosince už musí být podle smlouvy pozemek vyčištěný a zavezený zeminou. „Objektů ve stejně dezolátním stavu jsou v prostoru desítky a tento je první výraznější, který bouráme," říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že vzhledem ke stavu budov je jejich možné využití opravdu nereálné.

„Je tu spousta objektů, kde odvážní sběrači kovů byli schopni vyndat překlad nad vlastní hlavou, takže ty budovy jsou tady hodně porozebírané," říká Jan Růžička. Správa silnic se podle něj snažila objekty ochránit před vstupem lidí. „Svého času byly zabedněné, dřevo ale zmizelo. Pak jsme to řešili páskami, pásky taky zmizely, cedulky zmizely většinou do dvou týdnů, takže to nejlepší, co se může stát, je, že ty budovy budou zlikvidovány," dodal.

K vojenským účelům areál sloužil zhruba od poloviny minulého století. Ralsko patří k lokalitám nejzatíženějším pobytem sovětských vojsk. Největším problémem je letiště Hradčany, kde byla kontaminována podzemní voda i zemina.