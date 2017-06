Hasiči měli kvůli bouřce 800 výjezdů, lidé jsou bez proudu

V noci na pátek se nad Českem přehnala silná bouřka. Na mnoha místech v jižních a severních Čechách zůstala řada domácnosti bez proudu. Zatím nejsou hlášena žádná zranění.

Do půlnoci byla situace nejhorší v Libereckém kraji, ve středních Čechách a na Vysočině, pak se bouřka přesunula do Jihočeského a Jihomoravského kraje. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. V likvidaci následků bouřky budou podle ní hasiči pokračovat dnes celý den.

"V drtivé většině odstraňovali hasiči popadané stromy a větve na komunikace nebo na železnici, kde spadlý strom v několika případech zastavil železniční dopravu. Docházelo i k případům, kdy strom či větve spadly na zaparkované vozidlo nebo sloup elektrického vedení," uvedla Zaoralová.

Například na Vysočině měli hasiči 160 výjezdů, nejvíce na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Ve Žďáru nad Sázavou v Bezručově ulici spadl před 05:00 vzrostlý strom na střechu rodinného domu. Událost se obešla bez zranění.

V Praze hasiči kvůli silnému větru a bouřce vyjížděli ke 14 případům, sdělil ČTK mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Většinou šlo o spadlé stromy a uvolněné plechy. Před třetí hodinou ráno například museli v Holešovicích rozřezat motorovou pilou vzrostlý strom, který spadl do ulice Na malém klínu. Před půlnocí vyprošťovali auto z vodní laguny v ulici Bartoškova v Michli.

Vlaky nejezdily kvůli padlým stromům

Na některých tratích se také zastavila vlaková doprava. Dle informací Českých drah mezi zastávkou Husinec a stanicí Strunkovice nad Blanicí zastavil vlak Os 18021 před popadanými stromy na trati.

V Rakousku, v úseku Gmünd NÖ - Vitis došlo po bouřce k poškození trakčního vedení popadanými stromy. V důsledku toho v úseku České Velenice - Sigmundsherberg (Rakousko) a zpět jsou všechny vlaky vedeny náhradní autobusovou dopravou. Za místem s náhradní dopravou lze očekávat vysoká zpoždění.

Překážka na trati mezi Rumburkem a Děčínem zastavila provoz v úseku Šluknov – Velký Šenov. Čekalo se na její odstranění, stejně jako mezi Perštejnem a Stráží nad Ohří. Krátce po 21. hodině vyrazili hasiči ke spadlému stromu nedaleko železniční zastávky Veselé pod Rabštejnem.