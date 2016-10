Spis v Dalíkově kauze po doplnění náležitostí znovu míří k soudu

Brno - Městský soud po doplnění náležitostí znovu odeslal spis v kauze lobbisty Marka Dalíka k Nejvyššímu soudu (NS). Dovolání podal jak Dalík, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Soud Dalíka potrestal čtyřmi roky vězení v souvislosti s nákupem vozidel Pandur. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čeká ve výkonu trestu.

Marek DalíkFoto: čtk

Městský soud spis poprvé poslal do Brna už před měsícem, ale NS mu jej vrátil. Odkázal při tom na paragraf trestního řádu používaný například v situaci, kdy dovolání nesplňuje obsahové náležitosti a je třeba je doplnit, což má řešit soud prvního stupně.

"Šlo pouze o administrativní doplnění," řekla bez dalších podrobností mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Informace se podle ní ani nedoručovala účastníkům řízení, není tedy určená ke zveřejňování.

NS by se nyní měl zabývat obsahem dovolání. Průměrná rozhodovací doba v trestních kauzách je 40 dní, ovšem Dalíkova kauza patří k těm složitějším.

Přijetí úplatku vs. podvod

Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky, ačkoli rozpětí pro daný paragraf činí pět až deset let. Nejvyšší státní zástupce s tím nesouhlasí. Dalík se podle něj snažil sofistikovaným způsobem vylákat částku, která téměř stonásobně převyšuje prospěch velkého rozsahu, jak jej definuje trestní zákoník.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů.

Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popírá.