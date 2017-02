Spisovatel a zakladatel babyboxů Ludvík Hess oslaví sedmdesátiny

Praha - Spisovatel a zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess, který 4. února oslaví sedmdesátiny, zřídil v roce 2005 v České republice první babybox a od té doby jejich síť stále rozšiřuje. V říjnu 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Ludvík Hess.Foto: DENÍK/Michal Hrabal

Babyboxy, tedy schránky, do kterých lze odložit nechtěné narozené dítě, si za 12 let své existence podle Hesse vydobyly přízeň veřejnosti i respekt většiny úřadů. Nyní jich v ČR funguje 70 a jejich dvířky vstoupilo do života 147 dětí.

Hess je i autorem knih

Také novinář a chovatel koní Hess se narodil na Kladně. Za studií v Praze v roce 1964 založil se spolužákem Emilem Machálkem literární časopis Divoké víno, který vycházel v tištěné podobě do roku 1972, nyní pokračuje na internetu.

Hess je autorem knih Satyr a nymfičky, Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech, Balady o koních a romance o holkách, Čtyřúhelník či Stařec a Kuře. Věnuje se také chovu anglických plnokrevníků.

