Splněné přání. Sestry porodily ve stejný den

Jičín - Život píše neuvěřitelné příběhy a události, které si mnohdy zdravým rozumem nedokážeme vysvětlit. A krátká je na to i věda. Jedna z nádherných story se začala odvíjet 8. ledna v jičínské porodnici.

Sestry Damaškovy se svými novorozenci v jičínské porodnici.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Sestrám Libuši a Janě Damaškovým se tu ve stejný den narodila miminka. Všichni byli v šoku, neboť termín porodu měly rodičky odlišný. Prvorodička Libuše očekávala příchod syna 16. nebo 25. ledna, sestra Jana měla podle lékařů rodit 19. nebo 24. ledna. Obě se sešly ve stejný den ve stejné porodnici a nakonec na jednom pokoji. A obě tvrdí, že nic takového společně nikdy neplánovaly.

„Já jsem každému tvrdila, že mimčo nechci, ale samozřejmě jsem po něm moc toužila. O tom, že jsem těhotná, jsem řekla ségře při svých červnových narozeninách," líčí události osmatřicetiletá Libuška z Turnova.

„Nojo, ale to jsem už i já věděla, že jsem podruhé těhotná a Libušce jsem to volala druhý den 3. června, kdy mám narozeniny já," směje se o deset let mladší Janička, která už má doma ve Štěpánovicích dvouapůlletou Natálku.

„V sobotu ráno mě začalo bolet břicho, a to už mi ségra psala, že jede do porodnice. Tak to jsem ztuhla a řekla si, že asi fakt pojedeme spolu. Ségru vrátili domů, já si lehla a nějak to ustála. V neděli ráno zase přesně ve dvě psala Líba znovu, že jede rodit. My jsme ji dopoledne následovali, ale vrátili nás opět domů. Jenže navečer jsme uháněli do Jičína znovu," popisuje horké chvilky upovídanější Jana.

„Ségra rodila první, a tak si mě asi k sobě přivolala," vysvětluje si Jana. V neděli pět minut před dvaadvacátou hodinou už byla Nelinka na světě a Libuška, která rodila dopoledne před půl dvanáctou, držela ségře místo u sebe na pokoji.

„Je fakt, že jsme si dělaly srandu, že pojedeme do porodnice jedním autem, že budeme na jednom pokoji, ale že to vážně dopadne, to jsme ani ve snu nečekaly," shodují se obě.

Společné narozeniny

Libuška potvrzuje, že se splnilo její přání, a to i přes veškeré výpočty lékařů. „Hrozně jsem chtěla, aby se Filípek narodil 8. ledna, kdy by moje babička oslavila pětadevadesátiny. A přála jsem si tříkilové, hodné dítě. Všechno se mi splnilo," pyšní se šťastná maminka. Rozebíráme, zda své přání vyslala vzhůru do nebes. Nad tím ale kroutí hlavou. „To si musíte srovnat v hlavě," radí.

Zda budou sestřenice s bratrancem slavit narozeniny společně, o tom jejich maminky ještě nepřemýšlely. Jedno je však jisté - protože od sebe bydlí pouhých deset kilometrů, budou se často navštěvovat. A tentokrát to nebude o o tom, že starší a moudřejší bude předávat rady mladší, nýbrž obráceně. Libuška si prý ráda nechá od své zkušenější sestry při výchově potomka poradit.

