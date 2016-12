Spojení pravice? Před volbami ne

/INFOGRAFIKA/ Miroslav Kalousek kdysi řekl, že Andrej Babiš se chová jako tygr v masně. Čerstvý průzkum volebních preferencí TNS Aisa pro ČT mu dává za pravdu. Hnutí ANO suverénně vede, přičemž po vyluxování pravicových voličů se teď predátorsky chová hlavně nalevo. ČSSD poklesla na hubených 14 procent, komunisté dokonce na 8,5. Poplach na levici by mohl mobilizovat pravici, k čemuž před měsícem vyzval šéf TOP 09 Miroslav Kalousek: „Chceme-li opravdu porazit Babišovo hnutí ve volbách, musíme se spojit. Jinak budeme soutěžit o to, kdo první po volbách vstoupí do vlády premiéra Babiše."

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda ODS Petr Fiala.Foto: Deník

Zatím vše nasvědčuje tomu, že b) je správně. „Pravice je u nás v obrovské defenzívě a hledá samu sebe. Spojení za účelem Antibabiš není racionální a není ani možné," řekl Deníku předseda Svobodných, europoslanec Petr Mach. Podle jeho někdejšího mentora a podporovatele Václava Klause je přitom sloučení pravicových stran jediná možnost, jak se zachránit. Ani on v ně ovšem příliš nevěří. Nadějně se mu jeví Realisté Petra Robejška, ale jen za předpokladu, že si budou schopni své ideje odpracovat v terénu, mluvit s lidmi, objíždět republiku, být vidět.

Otázka je, zda právě Robejšek by byl ochoten se vymezovat, natož spojovat s menšími stranami proti Andreji Babišovi. Ten totiž na Robejškovu adresu Deníku řekl: „Má dobré názory, nemám s ním problém."

Předseda ODS Petr Fiala, jemuž se podařilo předstihnout TOP 09 a přidat k 7,5 procenta z roku 2013 jedno a půl, se do předvolebních koalic nehrne: „Uděláme vše, aby ODS byla dobře připravena kandidovat samostatně, ve hře je i možnost, že na kandidátce ODS získají místa členové jiných politických stran. Pokud sleduji rozchod TOP 09 a STANu, nepovažuji v tuto chvíli za pravděpodobné vytvoření nějakého širšího pravicového bloku."

Opoziční role přesto ODS zřejmě nemine, neboť je vyloučené, že by se Andrej Babiš spojil ke koaličnímu vládnutí s ODS či TOP 09, ačkoliv jejich program je podobný: pokles daňové zátěže, co nejnižší veřejný dluh, silný, ale malý stát. Osobní animozity mezi třemi lídry těchto uskupení jsou příliš velké. Zbývají tak vždy připravení lidovci, ale to by nemuselo stačit. Pokud by se Realisté a Svobodní dohodli na těsné spolupráci již před volbami a dostali se do sněmovny, právě oni by mohli dělat Babišovi sparingpartnera. „Kontaktuje nás kdekdo, jednotlivci i skupiny. Nebráníme se dialogu s talentovanými jedinci, ale budeme mezi nimi velmi pečlivě vybírat. Před volbami ovšem neplánujeme žádná jednání na úrovni politických stran," uvedl Robejšek, přičemž ke spolupráci s hnutím ANO se nevyjádřil.

Petr Mach Realisty chválí a vnímá je jako přirozeného partnera: „Jejich myšlenky jsou nám blízké a společnou řeč s nimi najdeme nejlépe."

