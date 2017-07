Spoluzakladatelé konference reSITE jsou ve sporu o její podobu, vadí jim Babiš

Spoluzakladatelé pražské konference reSITE, která se šest let věnuje za pozornosti mezinárodních odborníků veřejnému prostoru měst, se přou o její podobu. Rektorce architektonické školy ARCHIP Regině Loukotové, která stála u zrodu konference, vadí její údajná politizace.

Martin Barry. Konference reSITEFoto: www.resite.cz/Dorota Velek

Žádá po předsedovi reSITE Martinu Barrym, aby nadále značku nepoužíval a pro pořádání konference si založil vlastní firmu komerčního charakteru. Barry to odmítá a říká, že název bude dále používat, neboť je držitelem mezinárodní ochranné známky.

Loutkové vadí na konferenci například Andrej Babiš

Konference reSITE se každoročně účastní stovky lidí. Letos v červnu přilákala tisícovku zájemců o názory, jak lze vylepšovat města tak, aby byla pro obyvatele i návštěvníky vstřícnější. Pro Prahu je inspirací, jak vylepšit urbanismus i dopravu, účastní se jí většinou představitelé města. Architektce Loukotové však vadilo, že letos dostal na konferenci prostor bývalý ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Nynější spolek reSITE, který má mít především neziskový a podle mne i apolitický charakter, by neměl dávat prostor politikům pro jejich vlastní politickou prezentaci, byť se tváří odborně," uvedla Loukotová v otevřeném dopise Barrymu. Vadí jí také to, že Barry vystupuje jako jediný zakladatel akce a ignoruje ji a Milotu Sidorovou, které prý u zrodu nápadu také stály.

Barry na dotaz uvedl, že od počátku je on uváděn jako hlavní pořadatel a ARCHIP jako pořádající partner, Loukotová a Sidorová byly spoluzakladatelkami spolku reSITE, jak uvádí jeho web.

reSITE vždy zval politiky

K Babišovu vystoupení uvádí, že reSITE vždy zval politiky jako řečníky a účastníky. Letos to byl třeba místostarosta Paříže Jean-Louis Missika. Babiše zmiňuje jako předsedu strany, „jež vládne Praze a dalším českým radnicím" - s nimi se konference z podstaty věci snaží spolupracovat. „Letošní reSITE se v tomto ohledu nijak nelišil od předchozích," uvedl.

To, že se organizace rozrostla z dobrovolnických počátků k současné podobě považuje za úspěch. „Fundraising je v místních podmínkách velmi náročný, a jakmile se k nám obrátí zády veřejný sektor (letos ministerstvo kultury), hledáme zdroje na poslední chvíli v privátních vodách," uvedl s tím, že nechce snižovat kvalitu akce jen proto, aby nestála moc peněz.

„Jméno jsem vymyslel a do jeho budování investoval 10 tisíc dobrovolnických hodin a bezmála dva miliony korun z vlastních prostředků. Regina Loukotová už několik let není nijak zapojena do tvorby obsahu a směřování organizace, nijak se nepodílí na jejím rozvoji a jméno reSITE jí nenáleží," uzavřel. Motiv ARCHIPu připisovat si zásluhy za úspěch reSITE posledních let je podle něj marketingové povahy. Škola se tak snaží přitáhnout platící studenty do svého programu, míní.