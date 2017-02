Kateřina Perknerová: Spor o Šumavu naznačí Zemanovu sílu v ČSSD

Prezident Miloš Zeman se o Národní park Šumava zajímá dlouho. Ještě v době, kdy byl důchodcem z Vysočiny, jezdil za starosty šumavských obcí a poslouchal jejich stížnosti na Bursíkova ředitele parku Krejčího, řádění kůrovce, uschlé stromy a „ekoteroristy". Když se pak nad nezelenou částí Šumavy, která byla nechána na pospas žravému broukovi, proletěl vrtulníkem, udělal si definitivní názor.

Přidáme-li jeho známý odpor ke Straně zelených, natož Hnutí Duha, jeho chování v roli prezidenta bylo snadno odhadnutelné. Pokud by mu na stole přistál z parlamentu předpis, který by viditelně dával přednost flóře a fauně před člověkem, nepodepsal by ho. Nikdo se tak nemohl divit, že právě návrh zákona o ochraně přírody z pera ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) Miloše Zemana přiměl navštívit sněmovnu a horovat za senátní verzi dané normy.

Ta především mění účel národních parků, a to tak, že jejich účelem je zajištění a podpora udržitelného rozvoje obcí na jeho území. Což je v přímém rozporu s pohledem ředitelů čtyř národních parků na území ČR, ochránci životního prostředí i ministra Brabce. Odborná stanoviska mají ale i svůj zajímavý politický rozměr.

Štípnutá ČSSD

Na Šumavě se totiž politická scéna doslova rozštěpila, a to i uprostřed jednotlivých stran. Vládní předlohu podpořili všichni poslanci hnutí ANO a většina sociálních demokratů. Proti byli čtyři členové ČSSD (Vítězslav Jandák, Vlasta Bohdalová, Václav Votava, Igor Jakubčík) a osm se jich zdrželo, což prakticky znamená, že byli proti. Mezi nimi například ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek či jeho kolega z lidských práv Jan Chvojka.

Naopak v Senátu podpořili k přírodě macešštější návrh všichni senátoři hnutí ANO a většinově i ČSSD - kromě Evy Sykové, Jiřího Dienstbiera a Jana Malého. Pozoruhodné je, že většinu klíčových změn navrhl starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský, který v barvách ANO v loňském senátním duelu porazil Jana Mládka. Jednotný postoj vykazuje ODS, jejíž poslanci a senátoři jednoznačně podporují senátní verzi. Koneckonců Tomáš Jirsa je jedním z hlavních odpůrců rozšiřování bezzásahových zón. „Novela zákona v podstatě legalizuje všechny zločiny, které Hnutí Duha na Šumavě napáchalo a dává nadpoloviční většinu Šumavy do tzv. divočiny

či bezzásahovosti, čímž umožňuje další vznik kůrovcové kalamity, následné kácení, usychání šumavských lesů a vysychání Šumavy," uvedl senátor Jirsa.

Dnešní hlasování ve sněmovně ukáže nejen jednotu vládní koalice, ale také rozložení sil v ČSSD. Pokud se ke svým senátním kolegům a Zemanově argumentaci připojí víc než původní čtyři poslanci, může to leccos naznačit. Například to, že den po potvrzení Zemanovy kandidatury na prezidenta může začít jeden z nejbouřlivějších sjezdů ČSSD. Ovládne ho expředseda Miloš Zeman, nebo stávající šéf Bohuslav Sobotka?