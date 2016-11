Spor podnikatele Bartůška se státem se vrací k prvoinstančnímu soudu

Pardubice - Spor podnikatele Josefa Bartůška se státem kvůli vysoké náhradě škody se po 18 letech vrací po dalším odvolání k prvoinstančnímu soudu. Bartůšek tvrdí, že kvůli nesprávnému úřednímu postupu stavebního úřadu v Pardubicích postavil v blízkosti závodu na výrobu výbušnin Explosia velkosklad drogerie, který ale následně nemohl využívat, protože nebyl zkolaudován, a proto musel ukončit své podnikání, o vrácení sporu k první instanci informoval právník magistrátu Aleš Uchytil.

Bartůšek zažaloval stát o náhradu škody v roce 1998. V případu padlo několik prvoinstančních rozhodnutí, po odvoláních i dovoláních se však věc stále vracela. Naposledy Obvodní soud pro Prahu 1 vloni podnikateli přiřkl odškodné, odvolací Městský soud v Praze před časem rozsudek zrušil.

Bartůšek postavil v 90. letech minulého století velkosklad drogerie Mova. Pardubický stavení úřad mu na stavbu vydal územní rozhodnutí i stavební povolení, při kolaudačním řízení však požadoval další doklady. Ukázalo se, že budova stojí v nepřípustném bezpečnostním pásmu továrny na výbušniny. Podnikatel proto kolaudační rozhodnutí nezískal a objekt nemohl dál užívat. Později musel firmu zavřít a vznikla mu vysoká škoda.

Výsledek sporu se nedá odhadnout, řekl právník magistrátu Uchytil. "Soudním kolečkem si to prošlo už tolikrát, že si netroufám tipovat, jak a kdy se to definitivně uzavře. Bylo tam několik odvolání i dovolání, měnila se soudkyně," uvedl Uchytil.

Odvolací soud podle něj rozsudku vytkl například to, že z něj není zřejmé, co jsou tvrzení žalobce a co skutková zjištění soudu, ke kterým dospěl po provedení důkazů. Prvoinstanční soud také spolehlivě neprokázal příčinnou souvislost mezi nesprávným úředním postupem stavebního úřadu a vznikem škody žalobce, konkrétně mezi nezkolaudováním stavby a ukončením podnikatelské činnosti. Podle Uchytila chybějí rovněž podklady pro stanovení počátku běhu úroků z prodlení a soud špatně hodnotil některé důkazy, například chybně považoval takzvaná odborná vyjádření za znalecké posudky.

Vzniklá škoda

Podnikatel škodu vyčíslil před rokem zhruba na 150 milionů korun, nyní o sumě odmítl hovořit. Uchytil uvedl celkové odškodnění ve výši asi 120 milionů korun. Podle zrušeného rozsudku měl stát zaplatit náhradu škody 23,2 milionu korun s úrokem z prodlení, další úroky pak od roku 1999 z úvěru a kontokorentního úvěru, 6,2 milionu korun za ztrátu na hodnotě ochranné známky, 717.000 korun za ztrátu nároku na příspěvek na platbu úroku od Čs. záruční banky a částky 1,3 milionu, 53.000 a 272.000 jako dlužné penále a úroky Všeobecné zdravotní pojišťovny, Finančního úřadu a České správě sociálního zabezpečení.

Bartůšek tvrdí, že bezpečnostní pásma jsou v územním plánu Pardubic chybně zaznamenána a že město s jejich vymezením účelově manipulovalo, což ohrožuje i bezpečnost části obyvatel města. Podle stavebního úřadu je nyní Bartůškova stavba dle územního plánu v povoleném pásmu a může ji nechat zkolaudovat.

Podnikatel podal žalobu na ministerstvo pro místní rozvoj, Pardubice ve sporu vystupují jako vedlejší účastník. Město je sporem dotčeno a hrozí mu, že by po něm stát náhradu škody vymáhal. Celou věcí se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.

