Sportování dětí v oddílech podpoří stát v roce 2017 miliardou korun

Praha – Sportování dětí a mládeže v oddílech podpoří stát v roce 2017 miliardou korun, což je trojnásobek letošní částky. O 700 milionů korun vyšší dotaci si rozdělí juniorská i seniorská reprezentace, o 100 milionů korun se zvýší podpora resortních sportovních center. Při dnešním jednání Národní rady pro sport o tom informovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Nově bude finanční podpora sportu stanovena na tři roky, což umožní sportovním organizacím plánovat hospodaření.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ministerstvo školství může přidávat peníze do různých oblastí sportu, protože rozpočet na sport se příští rok zvýší ze současných 3,7 miliardy na šest miliard korun. Podpořilo zejména program, kde peníze posílá přímo sportovním jednotám a klubům, které pracují s mládeží. Vynechává zde prostředníka v podobě svazů.

Okruh možných žadatelů v tomto programu se rozšíří. „Snížili jsme počet dětí, které daný oddíl musí mít, ze 20 na 12. Vyhověli jsme tím požadavku menších oddílů," řekla ministryně. V individuálních sportech může dotaci výjimečně získat klub s ještě menším počtem dětí, pokud splní výkonnostní kritéria. Nově mohou kluby z této dotace hradit dopravu dětí na soutěže.

Peníze na sportovní reprezentaci budou nově určeny přímo na jména členů juniorských nebo seniorských výběrů. „Máme zájem na tom, aby bylo jasné, jaké finanční prostředky směřují přímo k podpoře sportovní činnosti konkrétních reprezentantů," řekla Valachová.

Nový systém financování poskytne sportovním organizacím tříletou perspektivu. Rámcovou smlouvou s ministerstvem budou mít sportovní organizace garantovány částky, s nimiž mohou počítat.

Systém financování sportu by měl být upraven v novém zákoně o sportu, jehož teze Národní rada pro sport projedná ještě dnes. Paragrafové znění by mělo být hotové do konce roku, řekla ministryně. Zákon také upraví postavení sportovců obecně i reprezentantů.