Správa železnic zaplatí Grandi Stazioni během čtvrtka

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zaplatí firmě Grandi Stazioni 565 milionů korun během čtvrtka. Jde o náklady, které společnost prokazatelně proinvestovala na pražském hlavním nádraží a které dokládají faktury, jež SŽDC předal bývalý majitel nádraží, České dráhy. Zbylých více než 200 milionů korun italská společnost doklady nepodložila, řekl na dnešním setkání s novináři náměstek ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Hlavní nádraží. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Vyplacení půlmiliardy za rekonstrukci nádraží oznámila SŽDC ve středu. Prý se tak snaží vyvarovat placení vysokého penále, které podle smlouvy z roku 2003 roste při neplacení závazků. Úrok z prodlení představuje 0,5 procenta z dlužné částky za každý den, což z nárokované částky 770 milionů znamená skoro čtyři miliony korun denně.

Na opravě budovy se ČD s firmou dohodly už v roce 2003

Podle Drmoly se správa železnic zaplacením prokazatelných nároků Grandi Stazioni vyvaruje toho, aby už nyní naskakovaly úroky i za zbylých 200 milionů korun, které italská společnost požaduje, ale státnímu správci kolejí je nepodložila doklady. Podle právních posudků by totiž nárok firmě vznikl až poté, co by SŽDC nárok na vyplacení peněz doložila.

Na opravě budovy se ČD a Grandi Stazioni dohodly v roce 2003. Výměnou za rekonstrukci budovy měla mít Grandi Stazioni nárok dlouhodobě využívat prostory nádraží ke komerčním účelům.

Boční trakty se doposud nedočkaly rekonstrukce

Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit do letošního 16. října, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let od podpisu smluv opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží. Boční trakty a fasáda Fantovy budovy se rekonstrukce dosud nedočkaly.

Grandi Stazioni do letošního června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 milionů korun při výnosech přesahujících 144 milionů korun.

