Správní rada vojenské pojišťovny opět odvolala ředitele Šteina

Praha - Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) dnes znovu odvolala ředitele Karla Šteina, kterého stíhá policie. Řekl to člen správní rady a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta. Zářijové sesazení Šteina bylo zpochybňováno. Pojišťovnu dočasně povede Rostislav Zezula, který působil ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Pojišťovnu by měl vést do doby, než bude v konkurzu vybrán nový ředitel.

Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP ČRFoto: Archiv

Správní rada podle Kuchty potvrdila Šteinovo zářijové odvolání a zároveň se kvůli sporům o platnost zářijového kroku usnesla na tom, že Šteina odvolává. Jednání se podle Kuchty zúčastnilo deset členů z 15, pro odvolání jich bylo devět. Kuchta potvrdil informaci serveru Euro.cz, že se na jednání dostavili i zástupci ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo v minulosti právně zpochybňovalo kroky správní rady, které souvisely se zářijovým sesazením Šteina. Šteina, kterého policie stíhá kvůli nehospodárnému nakládání s penězi, nahradí Zezula. Měl by pojišťovnu vést do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Konkurz na nového šéfa dnes správní rada vyhlásila. Štein byl do čela pojišťovny jmenován v červenci 2009. Ve čtvrtek uvedl, že do konkurzu se nepřihlásí.

Autor: ČTK