Správní rada VoZP se dohodla na konkurzu na ředitele

Praha - Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) se ve čtvrtek dohodla na vypsání konkurzu na nového ředitele, který by měl nahradit trestně stíhaného šéfa pojišťovny Karla Šteina. Informoval o tom mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha. Ministerstvo má v radě své zástupce. Spor o to, kdo má vést pojišťovnu do výběru nového ředitele, ale rada nevyřešila.

Logo VOZPFoto: web pojišťovny

Šticha už ve středu avizoval, že zástupci ministerstva budou vypsání výběrového řízení požadovat. "Legální změně v čele pojišťovny nic nebrání," uvedl dnes Šticha. Ministerstvo zdravotnictví totiž dřívější pokus o Šteinovo odvolání právně zpochybňuje. Správní rada se podle informací dohodla na požadavcích, které budou ve výběrovém řízení uvedeny. Pojišťovna by nyní měla konkurz připravit a rada se nad návrhem znovu sejde 25. listopadu. Správní rada nebyla usnášeníschopná Kromě toho byla na programu čtvrtečního jednání i personální situace v pojišťovně a rada si podle informací měla vyslechnout i některé informace související se zakázkami, kvůli kterým je Štein trestně stíhán. Část členů ale po dohodě na konkurzu odešla, a správní rada se tak stala neusnášeníschopnou. S podobným vývojem se správní rada potýkala i na dřívějších letošních jednáních. Štein byl odvolán Zástupci ministerstev se od konce září neshodnou na tom, zda byl Štein právoplatně odvolán. Finance a obrana, spravované hnutím ANO, považují Šteina za odvolaného. Právě oni pro jeho sesazení hlasovali. Podle ministerstva zdravotnictví, v jehož čele je sociální demokrat Svatopluk Němeček, bylo jeho sesazení protiprávní. Zdůvodňuje to mimo jiné tím, že místopředsedkyně tehdy neměla oprávnění zasedání svolat. S ministrem financí a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, který přes fond Hartenberg spoluvlastní síť klinik zaměřenou na asistovanou reprodukci a genetiku, má ministr Němeček dlouhodobě spory. Čtěte také: Pacienti jsou rukojmími sporu benešovské nemocnice s pojišťovnou o peníze

