STAN bude po volebním úspěchu žádat místo ve vedení Senátu

Praha - Senátoři za hnutí Starostové a nezávislí spolu s partnerskými senátory vytvoří klub s dvojciferným počtem členů a budou požadovat místopředsednické křeslo ve vedení horní komory Parlamentu. Po zveřejnění výsledků druhého kola senátních voleb to uvedl předseda hnutí Petr Gazdík.

Petr GazdíkFoto: Deník/Karásek Jan

STAN spolu s partnerskými kandidáty měli podle Gazdíka celkem osm želízek v ohni, z toho šest kandidátů uspělo. Za hnutí ve druhém kole uspěl Petr Holeček na Mělnicku, Jan Horník, který v Karlových Varech porazil žokeje Josefa Váňu a Michael Canov vyhrál Liberci. Uspěl i společný kandidát s TOP 09 Tomáš Czernin v Jičíně a Jiří Růžička v Praze 6. V Plzni vítězství slaví Václav Chaloupek.

"Chtěl bych poděkovat těm lidem, kteří neskočili na levný trik nasadit známou osobnost, které si velmi vážím, ale že nakonec dali na zkušenosti," uvedl Horník.

"Celkem tak může mít náš senátní klub STAN 11 členů, což je dvouciferný úžasný výsledek," uvedl Gazdík. "Určitě bychom rádi promluvili do složení vedení Senátu. Ten počet nás k tomu opravňuje. My teď nebudeme předem říkat, kdo by byl nominován, ten senátní klub se musí napřed sejít," dodal

Podle Horníka budou senátoři věcně spolupracovat s opozičními stranami i vládní koalicí. Podotkl, že už několik let řeší klub STAN návrhy zákonů na společných zasedáních s klubem KDU-ČSL. Úspěšná spolupráce s KDU by i vzhledem k jejímu úspěchu ve volbách měla pokračovat.

Lidé Senátu nerozumí

Výsledek voleb a nízká účast podle Gazdíka říká, že lidé senátu nerozumí. Pro to, aby mohl hrát aktivnější roli, chce iniciovat změnu ústavy, která by prodloužila lhůtu pro projednávání zákonů v horní komoře ze 30 na 60 dnů. "Parlament má být místem institucionalizované diskuse, nemá být továrnou na zákony, jak to vnímají někteří politici. Nemáme produkovat přes 700 zákonů ročně. Ten systém je pak nepřehledný. Senát může zásadním způsobem změnit svou roli a my jste na tom připraveni spolupracovat s ostatními kluby," doplnil Gazdík.

Podle úspěšných kandidátů STAN by nízká volební účast mohla nastartovat debatu o možné elektronické volbě přes internet, kterou bude hnutí prosazovat.

Lidé dnes volili celkem 27 senátorů, tedy třetinu horní komory parlamentu. Druhé kolo provázela nízká volební účast, která se ve většině okrsků pohybovala mezi deseti a 20 procenty.

Vedení hnutí Starostů a nezávislých včetně předsedy Petra Gazdíka a kandidátů na senátora Petra Holečka a Jana Horníka výsledky voleb sledovalo v pražské restauraci Na Pekařce. Průběžná čísla slavili se šampaňským v ruce.