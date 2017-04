Staronový šéf České televize: Natočíme velký dětský seriál

Navázat na úspěchy Arabely, Pana Tau nebo kultovních Návštěvníků by chtěl Petr Dvořák, který bude šéfovat veřejnoprávní stanici až do roku 2023.

„Věci nemusí měnit svět, aby byly důležité." Tento citát Stevea Jobse použil jako motto svého projektu staronový generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ve středu 26. dubna jej ve druhém kole volby nového ředitele stvrdila Rada ČT ve funkci pro příštích šest let.

S ohledem na uvedené motto razil jako hlavní tezi svého projektu zejména kontinuitu se současným stavem (finanční, manažerskou i programovou).

NOVÉ ŽÁNRY

V projektu samém se soustředil na rozvíjení dramatické tvorby ČT včetně vývoje nových žánrů, na vytvoření dalších regionálních zpravodajských studií a na novou vlnu digitalizace televizního vysílání.

V dramatické tvorbě vidí stávající ředitel největší potenciál v historických a společenských tématech. Současně by rád realizoval nový výpravný seriál pro děti typu někdejší Arabely, Návštěvníků nebo pana Tau a dále nový komediální seriál, který by navázal na Kosmo nebo Čtvrtou hvězdu. Při historických tématech by měla veřejnoprávní televize podle něj aktivně vyhledávat koprodukce se zahraničními stanicemi.

ZMĚNA VYSÍLÁNÍ?

V souvislosti s pokračující digitalizací Dvořák zmínil připravovanou změnu mediální legislativy a zákona o DPH, jež má ČT zajistit finance pro přechod na DVB-T2, a dále dva multiplexy pro vysílání.

Dvořák by rád rozšířil pokrytí českých regionů o dvě nová zpravodajská regionální studia, jedno v Plzni a druhé v Ústí nad Labem. „Dojde-li k přechodu na DVB-T2 se zachováním volného vysílání, pak by ČT mohla ve dvou multiplexech vysílat pět regionálních zpravodajských relací už během přechodu a po jeho dokončení sedm: z Ústí nad Labem, z Plzně, z Hradce Králové, z Českých Budějovic, z Prahy, z Ostravy a z Brna," řekl Dvořák.