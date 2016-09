Ústecký kandidát na senátora Petr Kůstka řídil opilý, nadýchal 1,59 promile

Ústí nad Labem – Starosta Malečova a nezávislý kandidát na senátora Petr Kůstka řídil opilý. Policie ho přistihla v centru Ústí nad Labem začátkem srpna, kdy mu při dechové zkoušce naměřila téměř 1,6 promile. To odpovídá asi osmi velkým pivům. Kůstku čeká ještě před druhým kolem senátních voleb soud, čelí obžalobě z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Starosta Malečova Petr Kůstka.Foto: Miroslav Vlach

„Lituji toho. Bylo to poprvé a naposled. Stavím se k tomu jako chlap, veškerou zodpovědnost se všemi následky za svůj čin přijímám. Byla to krizová situace," přiznal starosta, který sedl za volant opilý 7. srpna, tedy pět dní poté, co byly podány k registraci kandidátky pro senátní volby.

Půl hodiny před půlnocí mu policie v Bratislavské ulici v Ústí naměřila 1,59 promile. O deset minut později nadýchal 1,74 promile, po dalších 15 minutách 1,47 promile.

Státní zástupce Kůstku obžaloval z ohrožení pod vlivem návykové látky. Mluvčí ústeckého okresního soudu Irena Jeřábková uvedla, že soud Kůstku potrestal takzvaným trestním příkazem. S tím ale starosta nesouhlasil, a soud proto nařídil tradiční hlavní líčení. „Hlavní líčení po odporu proti trestnímu příkazu je nařízeno na 12. října 2016," upřesnila Jeřábková.

Kůstka měl podle trestního příkazu zaplatit pokutu 30 000 korun, navíc mu soud zakázal na rok a půl řízení. Teď tedy bude o trestu rozhodovat znovu.

Starosta Malečova není jediným senátorským kandidátem, který řešil potíže s řízením. Opakovaně opilý řídil před lety, naposledy v roce 2005, i senátorský kandidát UFO, náměstek primátorky Jiří Madar. V jeho případě šlo ale o přestupky, protože hladina alkoholu byla nižší. Přesto naposledy vyvázl bez trestu. Úředníci ústeckého magistrátu řízení zastavili.

Problémy měl i kandidát zelených a pirátů a bývalý náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO!Ústí). Ten loni řídil i přesto, že byl kvůli vybodování bez řidičáku. Hausenblas byl obviněn a následně i obžalován. Soud ale stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí zastavil. Hausenblas tak zaplatil jen pokutu 2000 korun.