Šmarda chce být lídrem, ale hejtmani na kandidátkách ČSSD mu nevadí

Členové sociální demokracie budou na jaře rozhodovat o podobě kandidátek včetně jejich lídrů. Zatímco už dnes není sporu, že v Jihomoravském kraji bude lídrem předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, jinde je o místo jedniček hned několik zájemců. Se známými jmény si to chtějí rozdat oblíbení starostové. Na Vysočině půjde konkrétně o hejtmana Jiřího Běhounka (nestraník za ČSSD) a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu (ČSSD).

Jaký typ politiků by měl vést stranické kandidátky?

Rozhodně by mělo jít o výrazné osobnosti, které dokázaly na lokální, krajské či celostátní úrovni zaujmout a reprezentovat sociálnědemokratický ideový směr, který nás odlišuje od populistických marketingových projektů. Kdo v tom uspěl, může vést naše kandidátky.

Souhlasíte tedy s Bohuslavem Sobotkou, který si přeje, aby je vedli ministři ČSSD?

Předseda podle mě dává svými preferencemi ohledně kandidátek najevo, že mu nejde o to mít za sebou partičku poslušných kývačů, ale lidi, za nimiž je kus reálné práce. Drtivá většina ministrů za ČSSD se ve funkcích osvědčila, výhrady mám možná k jednomu, maximálně dvěma. Kdybych byl na místě předsedy, doporučil bych proto, aby v šesti krajích vedli kandidátky naši členové vlády. Jmenovat je ale nebudu.

Nenarazí to na odpor regionů, když se na první místa budou drát lidé z Prahy?

Každý ministr pochází z nějakého regionu, kam pravidelně jezdí. Jen ministři Ludvík a Marksová jsou Pražáci. Vláda má dobré výsledky, ministři musejí jít mezi lidi a obhájit svoji práci. Pak je jistě členové ČSSD vyšlou na přední místa kandidátek.

Z Vysočiny žádný ministr nepochází, zato tu máte úspěšného hejtmana Jiřího Běhounka a oblíbeného starostu Michala Šmardu. Podle jakých kritérií se mezi vámi budou sociální demokraté rozhodovat?

To nechávám na nich. Nejlepším výsledkem by podle mě bylo, kdybychom s Jiřím Běhounkem vytvořili tandem, který na Vysočině vyhraje volby. Jiří Běhounek má vysoký kredit, manažerské schopnosti, perfektně řídí kraj. Kdybych nekandidoval na lídra, tak bych ho volil.

Proč by tedy lidé měli dát přednost vám?

Jiří Běhounek představuje osvědčeného zemitého krajského politika, zatímco já ztělesňuji změnu, moderní sociální demokracii, která dělá otevřenou politiku pro 21. století. Samotného mě zajímá, čemu dají lidé přednost.

Nevadí vám, že se Jiří Běhounek odmítl vzdát poslaneckého mandátu, takže je jediný politik za ČSSD, který je zároveň hejtmanem i poslancem? Bohuslav Sobotka to například u Michala Haška velmi kritizoval.

Považuji to za jedinou politickou chybu, které se Jiří Běhounek ve své kariéře dopustil.

Ale proč by ji tedy nyní měl znovu opakovat a kandidovat do sněmovny jako hejtman?

Voliči o tom věděli před krajskými volbami a sociální demokraté o tom vědí nyní před stranickým hlasováním. Pokud má Jiří Běhounek jejich důvěru, tak jim to evidentně nevadí. Když vyhraje primárky na Vysočině, každý to musí respektovat.

Mělo by totéž pravidlo platit pro Jiřího Zimolu, který také obhájil hejtmanský post a získal velké množství preferenčních hlasů?

Já bych to na jejich místě nezvládl, ale pokud oni sami na to mají a voliči to respektují, tak to beru jako fakt.

Vedete radnici už druhé volební období. Je to teď snazší?

Paradoxně není. Když jsem po roce 2010 cokoli ve městě udělal, bylo to okamžitě vidět. Zásahy byly skutečně razantní, zlikvidovali jsme obrovské deficity, připravili jsme velké investiční akce, mistrovství světa v biatlonu. Výsledky byly k poznání takřka okamžitě. Po roce 2014 je to spíš o každodenní práci, která nepřináší tak mohutné efekty, ale je minimálně stejně náročná.

Na co jste zvláště pyšný?

Samozřejmě na úspěšná mistrovství světa v biatlonu a horských kolech, které Nové Město proslavila. Ještě víc mě ale snad těší, že se nám daří Areál Vysočinu udržovat tak, že slouží široké veřejnosti po celý rok. Hrdý jsem i na to, že se nám po padesáti letech slibů podařilo vybudovat plavecký bazén a v neposlední řadě na to, že jsme postavili novou budovu základní umělecké školy a budujeme komunitní centrum pro seniory.

Procestoval jste až na malé výjimky zajímavá místa na všech světadílech. Jaké to pro člověka s takovými zkušenostmi je, když díky biatlonu skoro celý svět ví, kde leží Nové Město na Moravě?

Největší radost jsem měl, když jsem přijel do Serengeti v Tanzanii a lidé mi tam řekli, že vědí, odkud jsem, protože se dívali v televizi na biatlon.

