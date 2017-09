Starostové, primátoři i hejtmani si od příštího roku finančně polepší

Starostové a primátoři si od příštího roku polepší zhruba o 8,5 procenta. Podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, budou vydělávat od 36 500 korun do téměř 95 tisíc korun. Hejtmani a pražský primátor budou dostávat průměrně o téměř 16 procent víc, přijdou si na 109 500 až 120 500 korun. Kabinet úpravy schválil v rámci návrhu vypracovaného ministerstvem vnitra, řekl dnes novinářům premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Vnitro nařízení připravilo kvůli novele zákona o obcích, který začátkem roku schválili zákonodárci. Předpis sjednocuje výpočet měsíčních odměn členů zastupitelstev nebo výpočet odchodného. Odstraňuje také nerovnováhu v odměňování. Nyní mají starostové stejné peníze, ke kterým dostávají bonusy podle toho, jak velkou obec vedou. Vznikají tak velké rozdíly, které u nejmenších a největších obcí činí až desetitisíce korun měsíčně.

Sobotka na tiskové konferenci uvedl, že vnitro konzultovalo materiál i se Svazem měst a obcí. Státního rozpočtu se nedotkne, dodal. "Finanční prostředky jsou generovány v rámci rozpočtu měst a obcí. Věc je v pravomoci obce a obec nese náklady, stejně jako kraje u jejich představitelů," řekl premiér.

Nařízení stanovuje jako základ měsíční odměnu pro starosty obcí, v nichž žije do 300 obyvatel. Určuje ho jako 1,3násobek průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za rok 2016, tedy 28 076 Kč. U starosty tak bude plat činit 36 499 Kč. Odměny by průměrně měly podle vnitra vzrůst o bezmála pět tisíc, nejvýrazněji u primátorů členěných statutárních měst do 200 tisíc obyvatel.

Pohorší si naopak například brněnský primátor. Vnitro upozorňuje, že pro brněnské, ostravské a plzeňské zastupitele vznikla v současných tabulkách zvláštní kategorie v době, kdy města zajišťovala působnost okresních úřadů pro okresy na svém území. "Od ledna 2003, po zrušení okresních úřadů, však mají stejnou působnost jako ostatní obce s rozšířenou působností. Jejich výjimečnost opadla, ale výrazně vyšší odměny členům zastupitelstev Brna, Ostravy a Plzně byly zatím ponechány," uvádí vnitro. Například členové rady v Brně nyní vydělávají o 46 procent víc než jejich kolegové v Olomouci, Liberci či v Ústí nad Labem, uvádí vnitro.

Na základě koeficientů odměny postupně stoupají v závislosti na počtu obyvatel obcí, měst a krajů. Pražská primátorka bude v roce 2018 vydělávat 120 447 Kč, tedy o 14 505 Kč víc než letos. Hejtmani budou brát minimálně 109 497 Kč, polepší si průměrně zhruba o 15 800 korun. Nejvíc se zlepšení projeví u hejtmanů Libereckého a Karlovarského kraje, u kterých průměrně nárůst činí 19 600 Kč.

Místostarostové a náměstci primátorů a hejtmanů budou vydělávat zhruba 88 procent odměny svých šéfů. U členů rad jde zhruba o 80 procent. Částky postupně klesají až po členy zastupitelstev bez dalších funkcí, kteří by měli vydělávat tři procenta měsíční odměny starosty či primátora, v případě krajů pět procent odměny hejtmana.

Ministerstvo vnitra v materiálu uvádí, že více než třetina obcí v Česku spadá do kategorie s méně než 300 obyvateli, přes 77 procent obcí pak nemá víc než 1000 obyvatel. Zastupitelů v obcích, městech, jejich částech a krajích je zhruba 63 tisíc.