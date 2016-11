Starožitností se více prodá v obchodech, větší obrat mají aukce

Praha - Starožitností se v Česku více prodá v kamenných obchodech, v utržených částkách ale dominují trhu aukce, které generují více než trojnásobný obrat. Je to způsobeno zejména vysokými cenami obrazů. Roční obrat trhu se starožitnostmi odhadují odborníci na 300 milionů korun.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Šimánek Vít

Starožitníci si letos připomínají 25. výročí vzniku oborové asociace. Zatímco počátkem 90. let kupující měli zájem o tradiční umění 19. a počátku 20. století, dnes si vybírají asijské starožitnosti, zbraně, mince a šperky. Výrazným trendem posledních let je přivážení bohemikálních děl zpět do České republiky. Celkový objem trhu s výtvarným uměním se v ČR blížil minulý rok k miliardě korun.

"Z pohledu toho, co se nejvíce nakupuje nyní, a o co byl zájem tenkrát, musíme rozlišit aukce a kamenné obchody," řekla viceprezidentka Asociace starožitníků Simona Šustková. V prvních porevolučních aukcích byl stabilní zájem o slavné autory konce 19. a počátku 20. století, například Mařákovu školu, a také o starožitné hodiny či zlaté hodinky. "V současné době se již mnoho let zájem sběratelů na aukcích zaměřuje spíše na pozdější období, modernu a poválečné umění, a na asiatika a zbraně," uvedla.

Zbraním patří nový cenový rekord pro starožitnost prodanou na českém trhu. Dosáhla na něj letos osmanská šavle ze 17. století vydražená za více než 4,2 milionu korun včetně aukční přirážky.

Biedermeier a secese, dnes art deco a kubismus

V kamenných obchodech byl na začátku 90. let vysoce ceněný biedermeier a později secese, nyní lidé vyhledávají art deco a kubismus, do hledáčku zájmu v obchodech se dostávají zlaté mince a šperky. Zájem sběratelů se obrací i k moderně a mladším předmětům. Barokní a biedermeierovský nábytek se nyní prodává těžko, zatímco trubkový sériově vyráběný nábytek moravských UP závodů se stal žádaným artiklem. "Starožitnosti podléhají změnám nálady ve společnosti i módě, protože se jedná o obchod s uměním, kde hrají role emoce a pocity," podotkla Šustková.

První oficiální aukce výtvarného umění a starožitností se v Praze konala v říjnu roku 1989 a víc než obchodní příležitostí byla protirežimním vzdorem. "Pokud se s něčím před rokem 1989 obchodovalo, obrazy byly až na posledním místě, prodávaly se šperky, hodinky, porcelán, nábytek," řekl při 25. výročí dražby majitel aukční síně Galerie Kodl Martin Kodl, který první aukci od roku 1957 v Praze uspořádal.

Pomáhali mu tehdy přátelé a hlavně otec, pokračovatel rodinné tradice sběratelů umění, která sahá do 19. století. Podle dobového tisku byl obrat aukce kolem dvou milionů korun; průměrný plat tehdy byl kolem 3000 korun. Dnes mají největší aukční síně obrat i přes sto milionů za jeden aukční den. Po roce 1989 se ale většina obchodů se starožitnostmi uskutečňovala v nově vzniklých kamenných obchodech, kterých bylo v roce 1992 přibližně 350, uvedla Šustková.

Asociace starožitníků má dnes asi 200 členů a z toho je asi 70 obchodníků či obchodů.