Stát by mohl dávat do zdravotnictví miliardy ročně navíc

Stát patrně bude dávat v letech 2019 a 2020 do systému zdravotního pojištění za své pojištěnce asi 3,5 miliardy korun ročně navíc. Vyplývá to z návrhu novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, který je ve sněmovně po dnešním druhém čtení před schvalováním. Uskuteční se v červnu.

Zdravotní pojišťovny lákají na e-služby a bonusy. Ilustrační foto.Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE

Komunističtí poslanci chtějí automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně. Soňa Marková navrhla, aby byly od příštího roku navázány na průměrnou mzdu, činily by 27 procent z ní. Druhá varianta předpokládá, že přespříští rok by to bylo 26 procent a v následujících letech 27 procent. Odvody státu jsou podle Markové za současného stavu do budoucna nepředvídatelné a závisí na politické situaci.

Letos stát posílá zdravotním pojišťovnám za své pojištěnce 920 korun na osobu měsíčně. Příští rok vzroste příspěvek nařízením vlády o 49 korun. V dalších dvou letech by měla zvýšení částky zajistit nynější novela. V roce 2019 by měl příspěvek představovat 1018 korun, o rok později 1067 korun.

Celkem by měly zdravotní pojišťovny dostat příští rok od státu za jeho pojištěnce podle důvodové zprávy 69,3 miliardy korun, o rok později 72,8 miliardy korun a v následujícím roce 76,4 miliardy korun. Předpokládá se, že stát bude platit zdravotní pojištění za 5,96 milionu obyvatel, což je zhruba stejně jako nyní. Letos by měl systém zdravotního pojištění hospodařit s částkou více než 274 miliardy korun.