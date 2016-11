Stát by mohl pomoci Terezínu s náklady na údržbu památníku Terezín (Litoměřicko)

Terezín (Litoměřicko) - Stát by mohl pomoci Terezínu s náklady, které městu vznikají v souvislosti s turistickým ruchem u Památníku Terezín. Radnice za údržbu majetku, péči o zeleň a vyvážení odpadů z okolí památníku zaplatí ročně 2,5 milionu korun, řekla starostka Hana Rožcová (bezpartijní). Možnosti pomoci prověřuje ministerstvo kultury.

Terezín, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Terezínský památník navštíví ročně více než 250.000 lidí, převážně cizinců. Pro město to podle Rožcové znamená vyšší náklady na údržbu zeleně a odvoz odpadů. Ročně tak město podle ní přichází asi o 2,5 milionu korun. "My jsme samozřejmě rádi za návštěvníky, kteří přijdou do města. Ale na druhou stranu máme vyšší náklady. Jsou to náklady, které jsou spojené s údržbou a odpadem," řekla ČTK Rožcová.

Terezín a tři jeho okolní obce mají dohromady asi 3000 obyvatel. Město hospodaří s rozpočtem kolem 36 milionů korun. Navíc splácí závazky z minulosti. "Dnes už jsme tak zadlužení, že máme peníze jen na provoz," řekla Rožcová. Pro radnici je 2,5 milionu ročně velká částka. "Za tyto peníze můžeme obnovit třeba komunikace, které jsou ve špatném stavu, nebo část chodníků. Pro nás jsou to velké peníze. Zrovna teď potřebujeme opravit ulici, kde je rozpočet kolem milionu korun. A musíme z vlastních prostředků, protože na to nejsou dotace," uvedla Rožcová.

Terezínský památník je organizací ministerstva kultury, o možné pomoci proto vedení města jednalo s ministrem Danielem Hermanem (KDU-ČSL). "Plně si uvědomuji historický význam tohoto místa a jeho dějinný odkaz, který je právě dnes nanejvýš aktuální. Proto ve spolupráci s ministerstvem financí prověřuji legislativní a rozpočtové možnosti participace na nákladech údržby města spojené s návštěvností Památníku Terezín," uvedl Herman. Ministerstvo navíc zřídilo pracovní skupinu, která pracuje na koncepci využití prázdných a ohrožených objektů, stejně jako celé pevnosti.

Pevnost z konce 18. století

Terezín vznikl za vlády Marie Terezie a císaře Josefa II. jako nově založená pevnost na konci 18. století. Jejím cílem bylo zabránit útočníkovi ze severu postupovat směrem na Prahu. Proto byla vybavena systémem nejmodernějšího bastionového opevnění.

Za druhé světové války Terezín zneužili nacisté, kteří v něm zřídili židovské ghetto a věznici gestapa. V 90. letech poznamenal město odchod armády a později opakované povodně.

Město v posledních letech s pomocí dotací opravilo několik historických objektů. Sdružení Terezín - město změny, jehož členy jsou město a Ústecký kraj, získalo na opravy pěti objektů téměř půl miliardy korun z evropských fondů. Odborníci opravovali objekty Kavalír 2, Retranchement 5, okolí staveb včetně opevnění, jízdárnu a dělostřelecká kasárna.