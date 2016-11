Stát chce za 300 milionů korun dostat turisty do krajů

/INFOGRAFIKA/ Česko není jenom Praha. Jenže když přijedou cizinci do republiky, valná většina zamíří do hlavního města. A málokdy se z něj hnou na více než jeden den.Zatímco v Praze se v letošním prvním pololetí ubytovalo víc než 2,5 milionu cizinců, v ostatních krajích to byl v součtu jen necelý milion a půl.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Štěrba Martin

Tomu odpovídá i žebříček nejnavštěvovanějších míst v zemi – v první desítce figuruje hned sedm, které se nacházejí v metropoli. Rolby, lavičky, značky Ministerstvo pro místní rozvoj se proto rozhodlo, že příští rok podpoří cestovní ruch v krajích. V první vlně na něj dá 300 milionů korun, následovat bude dalších 280 milionů. Podpora bude mít dvě části: jedna se týká marketingu (zaměřeného jak na cizince, tak tuzemské turisty), druhá infrastruktury. Konkrétně tak za peníze půjde pořídit například sněžné rolby nebo solární lavičky, kde si lze dobít mobilní telefon. Peníze bude možné utratit také za navigační systémy pro hendikepované, značení turistických a běžeckých tras nebo zavedení různých slevových karet, například pro návštěvu hradů a zámků. Praha už má dost O podporu můžou žádat samosprávy s výjimkou statutárních měst a městských částí, dále jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé infocenter, neziskovky i podnikatelé v cestovním ruchu. Na nejvíc peněz se můžou těšit v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Nejméně v Praze. Stát přispěje žadatelům maximálně na polovinu výdajů. „Je to motivační program. Nechtěli jsme jen poskytovat dotace nebo půjčky. Hotelů, akvaparků nebo golfových hřišť máme z minulého období dost," říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017. Dotace musí být vyčerpána do konce příštího roku. Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Autor: Redakce / ČTK