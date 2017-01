Stát omezil hazard, nelegální webové herny ale fungují dál

Na začátku ledna začal platit nový zákon, který omezuje hazard. Zpřísňuje podmínky pro všechny, ať jde o herny nebo sázkařské servery. Řada zahraničních webů si ale nezažádala o novou licenci. Činnost provozují dál.

Novinky sice platí od začátku roku, nicméně minimálně 25 sázkový webů funguje stejně jako před změnou. Buď nabízí hry, nebo vybírají sázky, například na poker.

Nová, přísnější registrace znamená kontrolu osobních údajů, ověření bankovního účtu v ČR, registraci platebního prostředku, fyzickou registraci na Czech-Pointu, kontrolu v registru obyvatel, i toho, zda hráč nepobírá sociální dávky, není v exekuci, nebo jestli platí alimenty. Limit pro sázky je pět tisíc korun.

Společnosti, které je provozují, měly už na začátku měsíce zlegalizovat svoji činnost podle nových pravidel, nebo ukončit provoz pro Českou republiku. Často ale nedošlo k žádným změnám a Ministerstvo financí proti hříšníkům nezasáhlo. Organizace Transparency International (TI) si nechala udělat monitoring, podle kterého rozdělila sázkařské stránky do tří kategorií. Na ty, které pokračují v činnosti, přerušily, nebo ji ukončily.

"Největšími hříšníky jsou zahraniční společnosti Unibet a Lottoland. Provoz přerušily například firmy bet365 a Betfair, ovšem svoje stránky nevypnuly," uvedl David Ondráčka, ředitel TI. „Z našeho pohledu navíc provozují činnost bez nastavení limitů nebo bez omezení jackpotu," poznamenal Martin Svoboda, předseda sdružení Občané proti hazardu.



Co na to říká Ministerstvo financí? „Od 1. ledna nesmí na české hráče cílit společnost, která nemá licenci. Ty, které zákon ignorují, dostaly výzvu, na jejímž základě sázení vypnuly. Během příštího týdne zahájíme správní řízení směřující k tomu, že zbývající sázení buď vypnou, nebo je zablokujeme," řekl pro Deník.cz náměstek ministra financí Ondřej Závodský.



Další sledování chce TI udělat zhruba za 60 dní. "Pokud firmy neuposlechnou, měly by být zablokovány. To je krok, o jehož bezproblémovosti a proveditelnosti ministr Andrej Babiš (ANO) a jeho tým dlouhodobě přesvědčují veřejnost," uvedl dále Ondráčka.

Různé nelegální servery u nás fungují už řadu let. V Čechách neplatí daně ani nemají založené firmy. Pokud se od 1. ledna takové servery nezlegalizovaly, to znamená nepožádaly o licenci a neřídí se stejnými zákony jako licencované firmy, stát jim zablokuje weby a Česká národní banka zavře účty u českých bankovních institucí.

K ničemu z toho zatím nedochází, nelegální „webové herny" fungují dál bez postihů. Podle odhadů Václava Sochora ze společnosti Tipsport tak stát připraví jenom za leden o 150 milionů korun. V současné době sázkaři raději využívají nelegální servery, protože nevyžadují osobní ověření, což diskriminuje legální firmy, tomu má nový zákon zabránit.



Nelegální weby, které jsou podle monitoringu v provozu:

Bwin

Betway

Unibet

Sportingbet

Bohemia casino

888 casino

Interwetten

Doxxbet

LeoVegas

Pinnacle

1xBet

Bet365

LS bet

Marathonbet

William Hill

Mrgreen

Oddsring

Winmasters

Casinoluck

Doublestar

Energycasino

Lvbet

Nextcasino

Oddsring

Playmillion

Royalpanda