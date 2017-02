Stát přidá peníze na hlídání. Dětské skupiny má i Stropnický

/INFOGRAFIKA/ - Strávit dětství v sousedství nejmodernějších letadel je snem nejednoho kluka. Hrát si venku skoro přímo pod jejich křídly brzo bude moci 24 dětí z dětské skupiny, která loni vznikla přímo v areálu základny taktického letectva v Čáslavi. Zatím chodí potomci pilotů a letištního personálu do nedalekých Chotusic. „V letošním roce bychom rádi vybudovali dětské hřiště," řekl Deníku podplukovník Peter Hatala z vedení základny.

Ministerstvo obrany patří k úřadům, které jako první pochopily výhody skupin zřizovaných kvůli nedostatku míst v mateřských školkách. „Provozováním dětské skupiny našim zaměstnancům umožníme rychlejší návrat do pracovního procesu z rodičovské dovolené," pochvaluje si Hatala, který ji má v Čáslavi na starosti. Na seznamu ministerstva práce a sociálních věcí, jež má dětské skupiny na starosti, je ale jako osoba zodpovědná za skupinu uveden přímo ministr obrany Martin Stropnický (ANO), stejně jako u obdobné skupiny v Bechyni. Úřad ještě letos plánuje otevření dvou dalších – ve Staré Boleslavi a Praze, napřesrok také v Táboře.

Jak Deník nyní zjistil, počet těchto zařízení by měl letos na podzim rekordně vzrůst. Ministryni práce Michaele Marksové (ČSSD) se podařilo v rozpočtu najít další prostředky. „Počítáme s tím, že objem vyhlášených výzev by měl být cca 1,2 miliardy korun. Odhadem by mohlo vzniknout až cca 400 dětských skupin," řekla Marksová Deníku.

Založení dětské skupiny je jednodušší než u mateřské školky. Zřizovat je mohou podle aktuálních potřeb zaměstnavatelé, neziskové organizace či vysoké školy. Musí splňovat hygienické normy, jedna pracovnice se smí starat až o šest dětí.

Svou skupinu nazvanou Neuronek má i Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Zřízení trvalo pět měsíců. Nejprve sháněli potřebná razítka, potom připravili vhodné prostory a vybavili je nábytkem.

Od června se skupina s kapacitou 12 míst rozjela naplno. Zaměstnanci, o jejichž děti se zde starají, si za péči musí připlatit. „Pokud tady má dítě osm hodin denně, tak ho to i se stravou za měsíc vyjde zhruba na necelé tři tisíce," řekla Deníku Jana Krátká Trávníčková, která má provoz skupiny na starosti. Zakladatelé skupin by si podle ní měli dát pozor zejména na administrativu. „Musím říct, že papírování je velký masakr," posteskla si.

Osobou odpovědnou za Neuronek je šéf ústavu, psychiatr Cyril Höschl. „Hrát si sem s dětmi nechodí, ale při pravidelných kontrolách ústavu k nám obvykle nahlédne," dodala Krátká Trávníčková.

Ministerstvo práce nyní registruje 277 dětských skupin, navštěvovat je celkem může na 3700 dětí. O jedno místo se může podělit několik různých dětí. Stává se tak v případě, že rodiče potřebují umístit dítě například jen na několik dní v týdnu, ve zbylých dnech je obsadí jiní rodiče s jiným dítětem.

