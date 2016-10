Stát se musí připravit na boj proti dezinformacím, shodl se Chovanec i Pavel

Praha - Stát se musí připravit na boj proti dezinformacím a hybridním hrozbám. Shodli se na tom na dnešní debatě na ministerstvu vnitra věnované dezinformačním nebezpečím ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Podle Chovance jsou dezinformační weby, které na českém území působí, úspěšné. Poznamenal, že Česko musí proti dezinformacím bojovat aktivně a vysvětlovat zavádějící informace. Boji s nimi se má věnovat nový útvar, který na začátku roku na ministerstvu vnitra vznikne.

Předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Debata se konala v rámci mezinárodní konference Stratcom summit. Desítky expertů se během ní budou radit, jak by mělo NATO a jeho členské státy dezinformačním operacím čelit.

Z dezinformací proti NATO bývají obviňovány hlavně Rusko a takzvaný Islámský stát. Podle Chovance se jí ale dopouští i další státy a problém už není jen otázkou národní bezpečnosti, ale prolíná se celou společností. "Musíme být aktivní, musíme být schopni ty informace vysvětlovat. Musíme být stejně masoví v nasazení," poznamenal ke strategii, kterou by mělo Česko zvolit.

Centrum proti terorismu

Od 1. ledna tak vznikne centrum, které se bude zabývat bojem proti terorismu, hybridním hrozbám i propagandě. Podle Chovance půjde o malý útvar asi 20 lidí. Za úkol bude mít řešit třeba otázku "odolnosti" úředníků a úřadů proti dezinformacím. Státní zaměstnanci by měli být proškoleni, vydán také bude manuál. Za úkol také bude mít připravit model, jakým způsobem by měla veřejnost získávat pravdivé informace čelící propagandě. Podle Chovance musí být k dispozici velmi brzy po vydání dezinformace. "V jiném horizontu než v minutách nebo hodinách to postrádá smysl," řekl.

Chovanec později novinářům řekl, že stát musí najít cestu, jak dostat k lidem pravdivé informace. Vznikající tým proto bude mít za úkol uvádět na pravou míru i třeba nepravdivá nebo zaváděcí vyjádření předních českých politiků, které by mohly Česko poškodit. "Budeme hledat cestu k lidem, kteří chtějí vidět a slyšet," řekl Chovanec. Poskytovat by měl také kvalitní podklady pro politiky, aby se mohli k důležitým otázkám vyjadřovat a nevznikalo zkreslení. Časem by podobné skupiny měly vznikat i na dalších ministerstvech, za koordinaci bude podle dohod zodpovídat úřad vlády, dodal ministr.

Pavel mluvil především o nebezpečí propagandy Ruska a takzvaného Islámského státu. Ruská propaganda se podle něj snaží šířit mezi lidi paniku a strach, k čemuž využívá širokou škálu prostředků od médií až po sociální sítě. Jejich dopad je cílen na konkrétní skupiny. Takzvaný Islámský stát oproti tomu cílí především na potenciální stoupence.