Statistiky: V Česku přibývá dětí, které vyrůstají mimo svou rodinu

V Česku přibývá dětí, které vyrůstají mimo svou vlastní rodinu. Za posledních deset let se víc než zdvojnásobil počet chlapců a děvčat, o které se starají pěstouni. V roce 2006 v pěstounských domácnostech žilo ani ne 5000 dětí, nyní přes deset tisíc. Dětských domovů a kojeneckých ústavů a dětí v nich přitom ale výrazně neubylo. Vyplývá to ze statistik ministerstev práce, školství a zdravotnictví.

ČR dlouhodobě sklízí kritiku domácích expertů i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech i za roztříštěnost péče. Ohrožené a opuštěné děti mají na starosti totiž tři resorty. Pod ministerstvo práce spadají pěstouni, ochrana dětí či zařízení pro okamžitou pomoc jako klokánky, pod školství dětské domovy pro děti nad tři roky a pod zdravotnictví domovy pro děti do tří let.

Podle výkazů ministerstva práce žilo v roce 2005 u pěstounů 4613 chlapců a děvčat. Na konci roku 2015 počet dosáhl 10 380. O děti v tísni se starají přechodně i profesionální pěstouni. Na konci předloňského roku pečovali o 543 hochů a dívek. Úřady evidovaly celkem 654 pěstounů na přechodnou dobu. Na konci roku 2012 se dočasní pěstouni starali o 29 dětí.

Pro děti do tří let fungovalo podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v roce 2015 celkem 30 domovů a jedno centrum s celkem 1470 místy. Tato zařízení přijala 1666 chlapců a děvčat, stejný počet je i opustil. Necelé dvě třetiny dětí se dostaly do vlastní rodiny, čtvrtina do náhradní rodiny, desetina do domovů pro děti nad tři roky a zbytek do ústavů pro postižené či jinam. Víc než třetina malých dětí přitom skončila v domovech ze sociálních důvodů. Na konci roku 2015 pobývalo v kojeneckém ústavu 1174 dětí, 413 z nich právě kvůli sociálním důvodům.

V roce 2007 fungovalo v Česku 33 zařízení pro malé děti s 1871 místy. Dostalo se do nich tehdy 1741 chlapců a děvčat.

Pro děti nad tři roky podle statistické ročenky ministerstva školství ve školním roce 2015/2016 existovalo 144 dětských domovů s 4987 lůžky. Na domov tak připadalo v průměru 35 lůžek. V domovech pobývalo 4260 chlapců a dívek. Do zařízení nově přišlo 1057 a opustilo je 1089 dětí. Celkem za rok děti strávily v domovech 1,39 milionu dní. Do pěstounské péče se dostalo 128 dětí, sedm získalo adoptivní rodiče.

V roce 2005/2006 bylo domovů 149 se 5310 lůžky. V zařízeních pobývalo 4869 hochů a dívek, nově jich přišlo 1136 a odešlo 1212. Do adopce se dostalo pět dětí, k pěstounům šlo 136.

Podle ročenek v posledních letech přijatých dětí v dětských domovech přibývalo. Loni jich proti předloňsku bylo o pět desítek víc. O víc dětí se starají i pěstouni. "Celkový počet dětí umístěných mimo rodinu tak roste," řekla Barbora Křižanová z organizace Lumos.

Podle ředitelky pobočky Petry Kačírkové čísla ukazují, že v Česku chybí síť služeb pro rodiny i sociální bydlení. "Je alarmující, že z celkových nákladů na péči o ohrožené děti jde jen pět procent na terénní sociální práci s rodinami, přitom na dětské domovy a kojenecké ústavy jde 33 procent a na pěstounskou péči 48 procent. K tomu je ovšem třeba dodat, že v pěstounské péči žije téměř třikrát víc dětí než v dětských domovech a kojeneckých ústavech," uvedla Kačírková.

Podle vedení asociace Dítě a rodina je Česko poslední zemí v Evropě, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let. V roce 2012 tehdejší vláda schválila strategii péče o ohrožené děti, podle níž se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014 a děti do sedmi let od loňska. Záměr se zatím prosadit nepodařilo. Sobotkova vláda s tím i se sjednocením péče pod jeden resort loni v listopadu souhlasila, do voleb už změny ale s největší pravděpodobností nestihne prosadit.

