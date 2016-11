Státní svátek by podle Zemana neměl sloužit předvolební kampani

Praha - Státní svátek nemá být podle prezidenta Miloše Zemana příležitostí k zahájení předvolební kampaně pro parlamentní ani prezidentské volby, řekl na dnešní tiskové konferenci prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zopakoval tak dřívější vyjádření k letošní alternativní oslavě vzniku státu 28. října na pražském Staroměstském náměstí. Osmadvacátý říjen není svátkem současného prezidenta, zdůraznil mluvčí, když předtím zmínil neúčast lidoveckých politiků na ceremoniálu předávání státních vyznamenání na Pražském hradě.

Prezident Miloš Zeman.Foto: Deník/Attila Racek

Shromáždění na Staroměstském náměstí, kde byl medailí olomoucké Univerzity Palackého oceněn bývalý vězeň z Osvětimi Jiří Brady, Ovčáček už dříve označil za předvolební akci pro parlamentní a prezidentské volby. Uváděl to v souvislosti s tím, že alternativní oslavy zorganizoval místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN) a moderoval textař Michal Horáček, který týden po akci ohlásil kandidaturu na prezidenta.

"Pan prezident se domnívá, že státní svátek nemá být příležitostí k zahájení volební kampaně ať už pro parlamentní volby, nebo pro volby prezidentské," zopakoval dnes Ovčáček. Uvedl také, že Zeman na aktu předávání státních vyznamenání oceňuje účast politiků ČSSD a vyjadřuje lítost nad tím, že představitelé lidovců nebyli přítomni udělení státního vyznamenání kardinálovi Dominiku Dukovi.

Oslavy vzniku samostatného státu české politiky rozdělily. Na ceremoniál do Vladislavského sálu Hradu nepřišli zástupci KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Protestovali tím proti neocenění Bradyho, který přežil koncentrační tábor a věnuje se osvětě o holokaustu. Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) vyškrtl Zeman Bradyho ze seznamu oceněných v odvetě za to, že se Bradyho příbuzný Herman proti Zemanově vůli sešel s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Hrad takovou souvislost odmítl a podle Zemana by měl Herman skončit ve vládě, protože poškodil zájmy státu.

Ovčáček se dnes vyjádřil také k výzvě desítek umělců sdružených v Petičním výboru na obranu demokracie. Umělci 28. října vyzvali ke shromážděním na podporu demokracie. V rámci akce Týdny občanského neklidu by podle nich lidé, kteří se k výzvě připojí, měli zasílat stanoviska představitelům státu, otevřít školy, divadla či galerie diskusím, případně i stávkovat. "Zdá se, že divadla, která mají plné sály, mají jiný přístup než ta, která mají sály prázdné," řekl dnes mluvčí Hradu.