Státní zástupce Ivo Ištvan: Pro libovůli při nasazování odposlechů není prostor

/ROZHOVOR/ Ivo Ištvan je vedle Lenky Bradáčové nejznámějším žalobcem v Česku, především díky kauze Nagyová. Na pátečním semináři se vymezil proti závěrům vyšetřovací komise k policejní reorganizaci, ale s Deníkem hovořil i o tom, co může přinést rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Rath.

Příští týden Nejvyšší soud rozhodne o stížnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na odstranění odposlechů z důkazového materiá᠆lu v kauze Rath, neboť soud je prý nařídil formálně nesprávně. Čekáte na verdikt s napětím?

Nevím, jestli s napětím, ale jisté je, že to rozhodnutí zásadním způsobem pojmenuje problematiku odposlechů a nepochybně i stanoví, jakým způsobem má být jejich nasazení odůvodňováno státními zástupci i soudy. Verdikt se ale bude týkat konkrétní kauzy. Soupeření státních zástupců a advokátů kvůli tomu nezmizí, bude i do budoucna probíhat o každý další důkaz v projednávané věci, v řadě případů i před Nejvyšším soudem. Prací advokátů je zpochybňovat všechny úkony, což je správné, protože na tom stojí obhajoba klientů.

Máte za sebe čisté svědomí, že jste během kariéry státního zástupce nežádal nasazení odposlechů proto, že je to jednodušší, než pracně shromažďovat jiné důkazy?

Ujišťuji vás, že tak to opravdu nefunguje, judikatura v tomto směru přesně stanoví, v jakých případech a s jakým odůvodněním lze navrhovat odposlechy. Povolují je soudy, které velice přísně posuzují každý případ, takže tam rozhodně není prostor pro svévoli státních zástupců.

Žalobci se v součinnosti s ministrem spravedlnosti Pelikánem ostře ohradili proti závěrům vyšetřovací komise k policejní reorganizaci i následnému usnesení, jež nabádalo k legislativním změnám trestního řádu a zákona o státním zastupitelství, možná i ústavy. Ohrozilo by to nezávislé postavení žalobců?

Zcela nepochybně. Žádné argumenty ve prospěch závěrů vyšetřovací komise jsem od nikoho neslyšel, takže podle mě neexistují. Navrhované změny nemají v evropském kontextu obdobu a činnost státního zastupitelství by v případě jejich zavedení byla paralyzována. Státní zástupce má povinnost stíhat všechny trestné činy a musí být k tomu vybaven odpovídajícími prostředky, například možností provádět vyšetřování, pokud policie koná nekvalitně nebo vůbec.