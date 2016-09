Stav muže, který jako jediný přežil nehodu v Zábřehu, je stále kritický

Olomouc - Stav dvaapadesátiletého muže, který jako jediný z pětičlenné posádky osobního auta přežil tragickou nehodu v Zábřehu na Šumpersku, je stále kritický, dnes to řekl mluvčí olomoucké fakultní nemocnice Egon Havrlant. Nehoda se stala v sobotu večer, osobní auto se střetlo s autobusem. Zemřeli při ní podle informací redakce čtyři Ukrajinci. V Olomouckém kraji je to co do počtu obětí druhá nejtragičtější nehoda za posledních pět let.

Čtyři lidé zemřeli po srážce osobního auta se zájezdovým autobusem, která se stala v sobotu 17. září po devatenácté hodině na průtahu Zábřehem.Foto: Policie ČR

Muž, který jako jediný nehodu přežil, utrpěl těžké poranění hlavy, hrudníku, břicha a vnitřních orgánů. „Je stále v kritickém stavu, rozhodující pro něj budou nejbližší dva až tři dny," uvedl dnes ráno mluvčí fakultní nemocnice Egon Havrlant. Kromě osmadvacetiletého řidiče osobního auta, který nehodu pravděpodobně zavinil, zemřela ještě čtyřiadvacetiletá žena a muži ve věku 20 a 47 let. Řidič vozu Škoda Felicia podle policie zřejmě nedal přednost autobusu, který jel po hlavní silnici. V zájezdovém autobusu, ve kterém jelo přes 40 cestujících, nebyl podle policie vážně zraněn nikdo. Dechová zkouška vyloučila u řidiče autobusu alkohol. Nehoda se stala na silnici první třídy v Olomoucké ulici v sobotu kolem 19:00. Osobní vůz podle policie vyjížděl z vedlejší komunikace vedoucí z centra města na hlavní komunikaci, po které jel ve směru od Mohelnice autobus. Ten pak čelně narazil do pravého boku osobního auta, popsala nehodu mluvčí šumperské policie Marie Šafářová. Nejtragičtější nehoda na Olomoucku Počtem obětí je to druhá nejtragičtější nehoda v Olomouckém kraji za posledních pět let. S ještě tragičtějšími následky skončila v únoru 2011 srážka dvou aut na rychlostní silnici R46 u Prostějova. Zahynulo šest lidí, z toho jedno dítě. Nehoda se stala poté, co jedno osobní auto přeletělo svodidla. Letos se v Olomouckém kraji další tragická nehoda s větším počtem obětí stala na konci července u Horní Moštěnice na Přerovsku, kdy při čelním střetu dvou osobních aut zemřeli tři lidé. Bylo mezi nimi i desetileté dítě. Sobotní tragédie rozšířila počet letošních tragických nehod v kraji. Podle informací redakce dosud v regionu zemřelo na zdejších silnicích již 35 lidí. Loni za celý rok zemřelo v kraji při nehodách 51 lidí. Počet loňských obětí dopravních nehod byl nejvyšší za posledních pět let, oproti předchozímu roku to bylo o 23 lidí více.

