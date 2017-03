Stávka řidičů. Odbory: Bude! Dopravci: Není k tomu důvod

Odborový svaz dopravy oznámil, že na některý den vyhlásí celostátní stávku řidičů autobusů, kteří jezdí na regionálních linkách. Tři největší dopravní společnosti, které zajišťují drtivé množství autobusových regionálních linek na Vysočině, ale tvrdí, že řidiči v kraji nemají ke stávce důvod.

Nejistá situace však zatím panuje ve žďárské dopravní firmě Zdar. „Zatím neznáme případný termín. Ten vyhlásí až předsednictvo, mělo by o tom rozhodnout do čtrnácti dní. Každopádně bychom ale rádi zdůraznili, že stávka není namířená proti zaměstnavatelům," sdělil Deníku Zdeněk Vosmek, předseda odborů ve společnosti Zdar. Stávkovat by prý chtěli kvůli tomu, že se jim nelíbí údajně podhodnocené platy řidičů.

Podle vedení dopravní firmy Zdar jejich řidiči nemají ke stávce žádný důvod. „Plníme všechno, co nám ukládá vládní nařízení. Měsíční hrubá mzda řidiče autobusu u naší společnosti v lednu meziročně vzrostla o více než dvacet procent, v porovnání s rokem 2015 pak dokonce o více než třicet procent. Myslím si tedy, že ke stávce není důvod," poukázal generální ředitel společnosti Zdar Richard Latislav.

Jak Deník zjistil u největšího autobusového dopravce v kraji, v jihlavském koncernu Icom transport se stávkou nepočítá vedení ani odbory. Podle vedení firmy i podle odborářů dostali řidiči na platech přidáno, tudíž teď není důvod stávkovat.

V dopravní společnosti Arriva prý také ani odboráři nepočítají s tím, že by se řidiči měli ke stávce připojit.

Celostátní Odborový svaz dopravy (OSD) po svém čtvrtečním jednání ústy předsedy dopravních odborů Luboše Pomajbíka prohlásil, že základní odborové organizace podporují celorepublikovou stávku řidičů autobusů. Termín, kdy by autobusy na regionálních linkách neměly vůbec vyjet, hodlají odboráři oznámit v nejbližších dnech. Mělo by to být alespoň s třídenním předstihem před samotnou stávkou.

Navýšení plateb rychle a bez problémů

Odboráři nejsou spokojení s údajně špatnou situací ohledně zvyšování mezd v některých regionech. Má se jednat o Ústecký, Jihomoravský a Pardubický kraj. OSD původně hovořil také například o Vysočině. Proti tomu se ale razantně postavilo vedení kraje a také vedení vysočinských dopravních firem.

„V současné době není sebemenší důvod přenášet nervozitu z pražské centrály Odborového svazu dopravy na Vysočinu. Všech jednadvacet dopravců zajišťujících pro kraj základní dopravní obslužnost s dodatky smluv souhlasí, většina z nich je už i podepsala," uvedl včera hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD). Navíc poznamenal, že dopravci měli zájem znění dodatků s krajem řešit v klidu a racionálně ve prospěch řidičů i cestujících. „I proto na Vysočině došlo k dohodě o navýšení plateb rychle a bez problémů," dodal hejtman.

Letos je Kraj Vysočina připravený vyplatit autobusovým dopravcům kompenzaci prokazatelné ztráty z autobusové dopravy ve výši 334,6 milionu korun, a to včetně 34,9milionového navýšení, které vzniklo vlivem loňského rozhodnutí vlády o platech řidičů.

Vláda vloni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu na 98,10 koruny na hodinu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy uvedl, že měsíční příjmy řidičů vzrostou o tisíce korun.

