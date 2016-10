Štěch: Zeman by neměl napadat ústavní instituce. Zrušení Senátu odmítl i Sobotka

Praha – Prezident Miloš Zeman by neměl napadat ústavní instituce. V reakci na dnešní prezidentovo zpochybňování smyslu Senátu to uvedl předseda horní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD). Podle místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky (ODS) by měl prezident hájit ústavu své země, ne ji svými výroky destabilizovat. Oba připustili, že nízká volební účast je problém, není ale „seriózní" spojovat výsledek voleb s návrhem na zrušení Senátu, míní Štěch.

Předseda Senátu Milan Štěch.Foto: Deník/Martin Divišek

Zeman dnes v rozhovoru pro Českou televizi (ČT) zpochybnil smysl Senátu. Podle něj by sice mohl být pojistkou demokracie, ale není si jist, jestli horní komoru Česká republika potřebuje. Více se dočtete ZDE! Letošní senátní volby provázela rekordně nízká účast – hlasovat přišlo jen 15,4 procenta voličů. Sobotka: Senát je demokratická pojistka Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes odmítl pochybnosti prezidenta Miloše Zemana o smyslu Senátu. Sobotka na twitteru označil horní komoru Parlamentu za demokratickou pojistku. Její zrušení by se podle něj vymstilo. Zeman o možném zrušení Senátu hovořil v souvislosti s nízkou volební účastí při víkendovém druhém kole senátních voleb. Více se dočtete ZDE! „Vyřazování demokratických pojistek v klidných dobách se vymstí v časech horších. Takže Senát nerušit, i když by to bylo nesmírně populární," uvedl Sobotka. O možném zrušení Senátu mluvil bezprostředně po druhém kole voleb i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj je tato instituce zbytečná, protože zpomaluje legislativní proces, přišla o kompetenci volit prezidenta a ročně stojí 600 milionů korun. ANO letos ve volbách získalo tři senátory, přestože do druhého kola postoupilo 14 jeho kandidátů.

Autor: ČTK