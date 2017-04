STEM: Nejpopulárnějším politikem je stále Babiš, Sobotka je šestý

S žalobou na Prahu, jejíž představitelé vydali loni vyhlášku zakazující vjezd vozítek typu segway do širšího centra metropole, neuspěla v pátek u Městského soudu v Praze asociace provozovatelů těchto dopravních prostředků. U soudu to šlo rychle a bez toho, že by se nějak detailně probíraly souvislosti. Soudkyně Eva Pechová uvedla, že nařízení obce nepodléhá přezkumu soudem – podat proti němu žalobu tak není možné. To, jak hlavní město postupovalo, podle soudu vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích