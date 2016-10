STEM: Obliba ČSSD klesla, volby by ji dostaly na úroveň KSČM

Praha - Obliba vládní ČSSD klesla v polovině října tak, že by se před ni v případných sněmovních volbách dostala KSČM, nebo by byly jejich zisky vyrovnané. Podle dnes zveřejněného volebního modelu STEM by vládní hnutí ANO získalo 29,7 procenta hlasů, ČSSD a KSČM polovinu. Dělí je však pouhé dvě desetiny procentního bodu, což se pohybuje pod hranicí statistické chyby.

KSČM by volilo 14,6 procenta voličů, ČSSD 14,4 procenta. V přepočtu na mandáty by sociální demokraté získali 34 a komunisté 33 křesel, hnutí ANO 78 mandátů. Oproti zářijovému průzkumu klesli sociální demokraté o šest procentních bodů, ANO posílilo o pět. KSČM udržuje zhruba stejnou pozici. Do Sněmovny by se dostaly ještě ODS s devíti procenty, TOP 09 plus STAN se sedmi procenty, KDU-ČSL s 6,7 procenta a SPD Tomia Okamury s 5,2 procenta. Těsně pod hranicí pro vstup do parlamentní komory by zůstali piráti se 4,7 procenta.

Autor: ČTK