Stížnost na lékaře? Pacient platí za důkazy. Komora to chce změnit

Vraťte nám právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů, požaduje Česká lékařská komora. Nemůže prý řešit stížnosti na chyby lékařů. Poslanci sněmovního zdravotního výboru jsou pro. Pacienti v současnosti shánějí důkazy o chybách lékařů sami a na vlastní náklady. Vyjde je to na stokoruny.

Nic vám není, nesimulujte. Devatenáctiletá házenkářka Helena sice přijela do nemocnice se zlomeným žebrem a s doporučením od lékaře na rentgen, nemocniční chirurg ji ale poslal domů. Ohrozil tak její život. „Pokud bychom nejeli k jinému doktorovi, který nakonec zlomeninu potvrdil, mohla si holka protrhnout o žebro plíce," vzpomíná na několik let starou příhodu matka zraněné dívky. Na postup lékaře si proto stěžovala.

Podobných případů se každým rokem najdou tisíce. Třeba revizní komise České lékařské komory řeší kolem dvou tisíc stížností ročně. Část z nich skutečně vyhodnotí jako chybu lékaře. „Velké procento pacientů je přesto z řízení zklamané. Pacienti totiž nechápou, proč si musí důkazy ve formě zdravotnické dokumentace pořizovat sami, navíc na vlastní náklady. Očekávají, že si fakta zjistíme. Ovšem to nejde," popisuje šéf komory Milan Kubek.

Záleží na nemocnici

Revizní komise totiž podle současných zákonů do dokumentace nahlížet nemůže. Musí spoléhat na to, jestli jí napadená nemocnice vyjde vstříc, nebo ne. „Pokud nám materiály poskytnout odmítne, musíme požádat pacienta, aby si je zajistil sám," pokračuje Kubek. Pravomoc komory nahlížet do dokumentace chce proto znovu obnovit.

„Navrhli jsme ministerstvu zdravotnictví, aby nám tuto kompetenci vrátilo. Dřív jsme ji mívali, ze zákona vypadla v roce 2011," řekl Kubek. Novelu zákona o zdravotních službách, ve které by mělo být právo ukotveno, by chtěl prosadit ještě letos. Jenomže vedení resortu se na změnu příliš netváří.

Ministr proti, poslanci pro

„Zatím o tom jednáme jen s pacientskými organizacemi," přiznal ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Česká lékařská komora podle něj přístup k dokumentaci zajištěný má, a to přes pacienta. Podle ministra to stačí.

Poslanci sněmovního zdravotního výboru by přitom se změnou problém neměli. Většina z nich by jí dala zelenou.

„Jestliže má komora řešit chyby při poskytování zdravotní péče, tak by přístup k dokumentaci mít asi měla," myslí si třeba lidovecký poslanec Ludvík Hovorka. Stejně se vyjádřil i sociální demokrat Jaroslav Krákora. „Na šedesát procent jsem pro," uvedl. Podle Jiřího Skalického z TOP 09 by k tomu ale musela mít vždy souhlas pacienta. „V takovém případě bych s tím problém samozřejmě neměl," podotkl Skalický.

Levné to není

Podle právníka Platformy zdravotních pojištěnců Ondřeje Dostála dnes mohou do své zdravotnické dokumentace nahlížet skutečně jen sami pacienti, při pořizování kopií přitom zaplatí i několik set korun.

„Zákonné pravidlo totiž říká, že si zdravotnické zařízení může účtovat náklady vzniklé s kopírováním. Nikde přitom není dáno, kolik korun může chtít za jednu stranu," vysvětluje Dostál. Některá nemocnice si tak řekne o pětikorunu, jiná o patnáct korun. Na pořizování kopií přes fotoaparát či telefon pak žádná pravidlav zákoně neexistují.