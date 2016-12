Strážníci budou moci do heren i na soukromé akce

Opilé děti u výherních automatů a nadměrný noční hluk v hostincích. Dodržování pravidel vázne. Policie nemá dost lidí, kteří by v restauracích či hernách kontrolovali věk hostů a nabádali je ke ztišení. Díky novele zákona o obecní policii budou moci s dozorem nad nemístně shovívavými provozovateli zábavních podniků pomáhat státním policistům městští a obecní strážníci. Teoreticky mají strážníci v provozovnách zastupovat policisty už teď. Podle ministerstva vnitra ale narážejí na překážky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lukáš Kaboň

„Změna zákona vyplynula z dlouhodobých praktických zkušeností obcí a obecních policií. Pravidelně vyvstával problém, že alkohol byl mladistvým podáván na takzvaně uzavřených soukromých akcích. Možnosti kontroly ze strany obecní policie byly v takovém případě velmi omezené," říká mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Předseda Asociace strážníků obecních a městských policií ČR Miroslav Stejskal slova mluvčího potvrzuje. „Jednoduše se v té provozovně zamkli, dali na dveře cedulku soukromá party a dělali rámus dál. Strážník zůstal za dveřmi a nemohl zjistit, kdo hluk způsobuje. Za rušení nočního klidu a narušování veřejného pořádku přitom nelze potrestat právnickou osobu," popisuje Stejskal. Lidé, kteří si na hlučné opilce stěžovali, pak měli pocit, že městská a obecní policie situaci řešit nechce. To se má podle vládního návrhu změnit. Provozovatel bude povinen strážníky vpustit do provozovny vždy, když si to vyžádají. Posílení pravomocí se ale týká pouze provozních prostor. „Domovní svoboda narušena nebude," ujišťuje Krátoška.

Další změna se má týkat heren. „Pokud v provozovně probíhá ještě jiná činnost, například podávání nápojů, tak dovnitř strážník vstoupit může. Nesmí však do herny, ve které jsou jenom automaty," říká předseda asociace strážníků. V těchto podnicích zatím mohou zasahovat jenom státní policisté. Ti se ale zabývají především závažnější kriminalitou. „Nezletilí a mladiství dnes vypadají vyspěle. Stěží rozpoznáte, že jim ještě není osmnáct. A majitelé provozoven věk nekontrolují. Jsou rádi, že nějaké hráče mají," dodává Stejskal. Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách mezi šestnáctiletými z roku 2015 hrálo 9,1 procent studentů v posledních 12 měsících hazardní hry. Odhadem je 2,7 procent šestnáctiletých studentů v riziku vzniku problémového hráčství. Intenzívnější kontrola heren je proto podle specialistů na závislosti více než žádoucí.

„Pokud ji nezdeformují poslanci, tak je to správný posun," oceňuje novelu Miroslav Stejskal.

