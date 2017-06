Strážníci pohlídají školáky. Dohlédnou na jejich bezpečí i na "žízeň"

/VIDEO/ Přípravy na příchod prázdnin jsou viditelné nejen ve školách, ale také v jejich okolí. Až do pátku bude ke školním budovám v hlavním městě vyrážet 250 strážníků, aby poblíž 152 škol dohlédli na 173 přechodů. Leckteré zebry sice ráno a odpoledne takto střeží po celý školní rok, ať je tropické vedro, nebo mráz, ale na konci školního roku tradičně dohlížejí na bezpečnost dětí ve zvýšené míře.

Už jen svou přítomností připomínají řidičům, že právě teď je potřebná mimořádná opatrnost, protože mnohé z dětí již myšlenkami nemusí být v aktuálním silničním provozu, ale spíš někde v lesích nebo u moře. „Preventivní role strážníků je v těchto dnech nezastupitelná," poznamenal ředitel městské policie Eduard Šuster.

Svou pozornost hlídky zaměří také na podávání alkoholu mladistvým, připomněla Irena Seifertová z centrály městské policie. Již od počátku tohoto víkendu se tak rozjely kontroly restaurací a barů, zaměřené především na podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

„V poslední školní dny a na začátku prázdnin bude zesílen také dohled nad parky, dětskými hřišti a dalšími místy, kde se mládež obvykle schází," upozornila Seifertová, že to, co je známo už z minulých let, bude pokračovat i letos.

Začátek prázdnin je nejrizikovější

O tom, že tyhle kontroly jsou potřebné, ubezpečuje strážníky třeba zkušenost z poloviny června, kdy byla hlídka z Prahy14 volána do Cíglerovy ulice. S tím, že tam skupinka dětí manipuluje s dopravním značením. Jan Čihák z centrály městské policie uvedl, že šestice neplnoletých osob, kterou hlídka zastihla poblíž stanice metra Rajská zahrada, měla zjevně upito.

Jeden z mladíků, který nadýchal přes 1,5 promile, dokonce skončil v péči přivolaných záchranářů; další mladé lidi, jimž při dechové zkoušce vyskočily na displeji testeru nižší hodnoty (avšak nikomu ne menší než půl promile), si museli přijít vyzvednout rodiče.

Poslední školní týden a počátek prázdnin patří pro děti k nejrizikovějším. Od pondělka přitom bude platit obojí: většina pražských škol bude prožívat období, kdy je doučeno a vše se chystá k vrcholnému finále, ale třeba ve Vinoři už dětem začalo skutečné volno. Vysvědčení jim učitelé předali již v pátek. Rozšiřovaná škola totiž ožívá intenzivním stavebním ruchem.