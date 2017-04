Středočeské ANO si zvolilo vedení, předsedou zůstane Petrtýl

Členové rodiny Porscheů a Piëchů nebudou už moci působit v manažerských funkcích skupiny Volkswagen. Řekl to dnes Wolfgang Porsche, předseda dozorčí rady holdingu Porsche SE, který je většinovým majitelem skupiny. Uvedl to poté, co ze skupiny definitivně odešel donedávna přední člen rodinného klanu, devětasedmdesátiletý Ferdinand Piëch, který byl jednu dobu generálním ředitelem Volkswagenu.