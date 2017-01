Středočeský kraj: Zaměříme se na spolupráci s Koreu a Japonskem

Nové vedení Středočeského kraje se nebrání další spolupráci s Čínou, chce se ale zaměřit i na další asijské země, jako jsou Japonsko a Jižní Korea. Novinářům to dnes řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Poukázala na to, že v Jižní Koreji jsou na vzestupu technologie a Japonsko je zase jedním z největších investorů v České republice.

Zaměření na Čínu prosazovala bývalá koalice ČSSD a KSČM, která loni otevřela zastoupení kraje v čínské partnerské provincii S'-čchuan. Jeho úkolem mělo být lákání turistů k návštěvě středních Čech a pomoc českým a čínským firmám při navazování spolupráce. Podle hejtmanky ale nebyl projekt dotažen do konce, v kanceláři v současnosti nikdo není a rada kraje bude rozhodovat, zda toto zastoupení zachová.

Čtěte také: Novou středočeskou hejtmankou je Jaroslava Jermanová

Spolupráce s Čínou by však měla pokračovat a vedle turistiky se bude týkat i školství, výměn studentů a podobně. Hejtmanka poukázala na to, že Čína je strategickým partnerem boleslavské automobilky Škoda Auto. Bylo by podle ní navíc nezodpovědné přerušovat dlouhodobou spolupráci, jejíž základy byly položeny před více než deseti lety ještě za bývalého hejtmana Petra Bendla (ODS). "V té spolupráci budu určitě pokračovat, ale budu ji vyvažovat těmi jinými asijskými zeměmi, jako je Jižní Korea, jako je Japonsko," uvedla. Upozornila na to, že pokud se kraji nepodaří dostat asijské turisty do středních Čech, utratí své peníze v jiných regionech.

Čtěte také: Hejtmanka: Jestli Prahu uzavřou kamionům, beru to jako politický boj

Kraj chce podle hejtmanky lákat kromě turistů také investory, a to takové, kteří nebudou stavět montovny. Střední Čechy jsou podle ní ideálním místem pro firmy zabývající se vývojem, podobně jako je třeba Ostravsko zajímavé pro IT technologie. Hejtmanství se chce kromě asijských a evropských zemí zaměřit i na Afriku, například v Kongu je zájem o výrobky českých zbrojovek. První hejtmančina zahraniční cesta povede do Itálie, kraj by chtěl spolupracovat s regionem kolem Říma.