Střelil přítele své dcery mezi oči. Důchodce dostal za vraždu 9 let

Brno – Na devět let do vězení půjde sedmasedmdesátiletý Leoš Krška za vraždu přítele své dcery a nedovolené ozbrojování. Ve středu o tom rozhodl Krajský soud v Brně. Rozsudek je zatím nepravomocný. Důchodce, kterému hrozilo až dvacet let, se u soudu přiznal, že muže střelil pistolí mezi oči. Vyvrcholily tím dlouhodobé spory mezi nimi. „Mezilidské vztahy v této rodině nefungovaly tak, jak měly. Příčinou ale nebyly jen jejich hádky, ale i vztah s dcerou obžalovaného. Ten se cítil jako oběť bezpráví," konstatovala předsedkyně senátu Andrea Svobodová.

Sedmasedmdesátiletý Leoš Krška obžalovaný z vraždy na Brněnsku u Krajského soudu v Brně.Foto: DENÍK/Attila Racek

Krška totiž koupil dům, ve kterém se svou dcerou a jejím druhem bydlel, a cítil se nedoceněný. „Podílel se nemalou částkou na chodu domácnosti. Dcera i přesto neřešila problémy v rodině, včetně slovního napadání svého otce. Její druh na něj útočil především kvůli jeho urologickým problémům," dodala soudkyně. Právě frustrace z nekončícího ponižování vedla Kršku k tomu, aby svého soka zastřelil. „Já už jsem to nezvládal, nedalo se to vydržet. Byl agresivní, nadával mi, všechno mu na mně vadilo. Že jsem starý, neslyším, že špatně chodím. Choval se ke mně takhle pořád," řekl u soudu Krška. Na konci července letošního roku se Krška podle svých slov díval na televizi, když něčím rozčílený přítel dcery přiběhl a rozdrápl mu nos. „Já jsem se sebral, šel jsem pro pistoli a pak jsem ho picnul mezi oči," popsal muž. Pistoli se pak snažil znovu nabít, z rukou mu ji však vytrhl jeden z jeho vnuků. U soudu už dříve také řekl, že se snažil jen bránit. „Já jsem neměl brýle, špatně jsem viděl, chtěl jsem ho spíš postrašit, bohužel to nevyšlo," prohlásil. Chtěl prý střílet nad hlavu přítele své dcery do stropu. S tím ale soudkyně nesouhlasila. „Byla to vražda s rozmyslem, nedá se to brát jako čin v afektu. Obžalovaný špatně chodí, cesta pro pistoli mu tedy zabrala dost času. Mohl si celou věc rozmyslet. Navíc se zbraní uměl manipulovat, nedá se říct, že by byl laik. Věděl, kam střílí a co chce udělat," dodala Svobodová. Podle závěrů znalců Krška nebyl submisivní osoba. „Nechtěl se nechat vychovávat ani ponižovat poškozeným. Cítil se jako oběť i protože nikdo neřešil jeho špatný zdravotní stav. Nastřádalo se v něm množství frustrace z bezpráví a pak stačila jen jediná hádka. Vnímal, že bezvýchodnost situace může vyřešit jen takhle," uvedla dříve psycholožka Beata Nour Mohammadi, která Kršku vyšetřovala. Právě složitá rodinná situace přesvědčila soudkyni, aby Krška dostal trest ještě pod zákonnou dvanáctiletou hranicí postihu za vraždu. Překlasifikovat čin na zabití podle ní ale nebylo možné. „Vycházím ze znaleckých posudků, výpovědí svědků a důkazů, které ukazují, že situace v rodině ještě nebyla tak výrazně špatná. Překlasifikování na méně závažný čin vyžaduje horší chování," zdůvodnila Svobodová. Podle verdiktu soudu musí navíc Krška zaplatit 163 tisíc korun nemocnici, která se neúspěšně pokoušela zachránit život přítele dcery. „Situaci řešil zcela iracionálně a ukončil velmi mladý život. Dalo se to zvládnout bez násilí," poznamenala soudkyně. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro podání odvolání.

Autor: Monika Krylová