Stropnický: Armáda by mohla u letecké záchranné služby zůstat

Bechyně - Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) by přivítal, kdyby armáda byla součástí nového konceptu pro obsluhu letecké záchranné služby. Ten má vzniknout v horizontu čtyř let. Armáda nyní zajišťuje leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji a od 1. ledna začne létat i v jižních Čechách. Stropnický to dnes řekl při návštěvě letiště v Bechyni na Táborsku.

Martin StropnickýFoto: Deník/Martin Divíšek

"My jako armáda bychom si určitě rádi nějaký ten kraj udrželi, i když se vymyslí jiné řešení, třeba že pro ty potřeby vznikne státní subjekt, který to bude provozovat. Tak v každém případě pro armádu, pro udržení té schopnosti, je důležité, aby aspoň jeden kraj obsluhovala. Máme na to techniku, máme vrtulníky po generálkách, takže my jsme schopni to zabezpečovat i v jiném modelu," řekl novinářům Stropnický. Horizont pro vznik nové koncepce na obsluhu letecké záchranné služby podle něj nepřesáhne délku čtyř let. Podle ministra nelze vyloučit, že to bude i kratší období. Nyní provozují osm z deseti základen letecké záchranné služby v Česku soukromé firmy DSA a Alfa-Helicopter, kterým koncem roku skončí smlouva. Základny v Praze a Plzni mají policie a armáda, nově by měly převzít i základny kromě jihu Čech i v Brně. V ostatních krajích budou leteckou záchrannou službu zajišťovat soukromé firmy, které vzešly z výběrových řízení. Nedořešená je situace v Ústeckém kraji, kde ministerstvo zdravotnictví nemohlo uzavřít smlouvu s vítěznou firmou, protože tendr u antimonopolního úřadu napadla konkurenční společnost. Jihočeský kraj V Jihočeském kraji se kvůli změně provozovatele letecká záchranná služba přesune od ledna z Plané u Českých Budějovic na vojenské letiště v Bechyni. Tento krok v minulosti kritizoval jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Argumentoval tím, že kraj loni zřídil pro záchrannou službu heliport v Plané, ten však nevyhovuje parametrům armádních helikoptér. Podle Zimoly vláda nepostupovala v tomto směru koncepčně. "Mělo to svůj vývoj, ta debata s krajem byla ze začátku trošku emotivnější. Ale potom převládl konsensus a zdravý rozum," řekl Stropnický. Armáda tvrdí, že letecká záchranná služba dokáže zabezpečit obsluhu Jihočeského kraje stejně, jako když helikoptéry létaly k zásahům z Plané u Českých Budějovic. Podle Stropnického je armáda na lednový provoz záchranné služby v Bechyni připravena. "Zázemí i vybavení je měsíc před zahájením provozu v naprostém pořádku," řekl.

Autor: ČTK