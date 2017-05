Stropnický bude o rozpočtu pro obranu jednat s Pilným i Sobotkou

Praha - Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) si nedovede představit, že by vláda nesplnila závazek vydávat v roce 2020 na obranu 1,4 procenta HDP. Stropnický to dnes řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle návrhu ministerstva financí by vojáci v roce 2020 měli dostat jenom 1,16 procenta HDP. Stropnický se kvůli obrannému rozpočtu příští týden setká s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) i premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Moc si nedovedu představit, že by ten závazek naplněn nebyl," uvedl Stropnický. "Je to pro mě pracovní nástřel a teď se musíme vážně bavit o tom, jak na tu kvótu 1,4 procenta vystoupat," komentoval první návrh rozpočtu, který před svým odvoláním předložil Pilného předchůdce a stranický šéf Andrej Babiš (ANO). Stropnický upozornil na to, že pokud by se aktuální návrh rozpočtu neměnil, v roce 2020 by obraně chybělo oproti původnímu plánu 20 miliard korun.



ČTĚTE TAKÉ: Ve vládě skončil Andrej Babiš, Pilný dokončí jeho misi Přijetí závazku není zákon Ministr dodal, že pokud se nepodaří najít způsob, jak koaliční závazek dodržet, nebude reálné navýšit do roku 2024 nebo 2025 rozpočet na dvě procenta HDP. Dvě procenta svého HDP by podle dohody členských zemí NATO měli jednotliví spojenci vydávat na obranu. Česko tento cíl ve čtvrtek potvrdilo na summitu NATO. "Přijetí závazku není zákon. Přistoupili jsme na nějakou úmluvu, postavili jsme se k tomu pozitivně. Budeme muset prověřit, jestli je to v realitě, nebo mimo realitu. Nejsme jediná země, která ten závazek neplní. Nevím, jak se k tomu postavím," řekl v další části pořadu ministr financí Ivan Pilný. Pro předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska je toto nepřijatelné. Nárůst výdajů na obranu byl stanoven nejen vládní dohodou, ale dohodou všech politických stran v Poslanecké sněmovně, podotkl. ČTĚTE TAKÉ: Obrana podepsala nákup 20 pandurů za dvě miliardy korun Jednání o rozpočtu s Pilným čeká Stropnického ve středu Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v neděli v Bratislavě řekl, že platí dohoda, aby výdaje na obranu dosáhly v roce 2020 celkem 1,4 procenta na HDP. Rozpočtový výhled by měl podle něj směřovat k dosažení tohoto cíle . „Není produktivní bavit se o dvou procentech HDP v situaci, kdy vynakládáme na obranu zhruba jedno procento," dodal. Jednání o rozpočtu s ministrem Pilným čeká Stropnického ve středu. Ve čtvrtek chce téma probrat s premiérem Sobotkou. Nízký růst investic do obrany v příštích letech znepokojil i řadu jiných politiků. Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek minulý týden řekl, že rozpočet byl dělaný velmi narychlo a nevypořádal se se základními mezinárodními závazky Česka. Kriticky se k návrhu Babiše stavěli také členové sněmovního výboru pro obranu.





Autor: ČTK