Stropnický bude v USA jednat o bezpečnosti i o modernizaci armády

Ministr obrany Martin Stropnický bude s americkým protějškem Jamesem Mattisem jednat o bezpečnostní situaci, o navyšování českého rozpočtu na obranu nebo o modernizaci české armády. Stropnický to řekl ČTK. Bavit by se mohli i o nákupu vojenských vrtulníků, americká společnost Bell je jedním z vážných uchazečů o mnohamiliardový tendr.

Bilaterální schůzka se bude konat v úterý v Pentagonu ve Washingtonu. Do USA měl původně na přelomu dubna a května jet i prezident Miloš Zeman, jeho setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ale bylo odloženo. "My jsme tu cestu připravovali paralelně s cestou pana prezidenta, protože jsme tu 'bilaterálku' opravdu potřebovali," řekl Stropnický.

S americkým generálem bude Stropnický mluvit o celkové bezpečnostní situaci včetně otázky Blízkého východu a vztahů s Ruskem. Bavit se ale mohou i o Turecku po referendu nebo o problémech spojených s KLDR. "Kromě toho to budou také bilaterální záležitosti, určitě se bude mluvit o aliančních povinnostech, ať už to jsou finance, náš příspěvek do misí nebo budování schopností naší armády, modernizace naší armády," řekl Stropnický.

Podle tiskového mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška budou ministři mluvit i o působení českých a amerických vojáků v koaličních operacích v Afghánistánu. Česká armáda tam hlídá spojeneckou základnu Bagrám, trénuje afghánské piloty vrtulníků a působí tam její polní chirurgický tým, nebo v Iráku, kam poslala letecké poradce a lékaře. "Dalším bodem bude spolupráce v rámci NATO a nadcházející alianční summit hlav států v Bruselu 25. května," dodal Pejšek.

Trump opakovaně řekl, že bude chtít po evropských spojencích, aby dávali více peněz na společnou obranu. Členové NATO se v minulosti domluvili, že by každá země měla vydávat dvě procenta svého HDP na obranné výdaje. Dodržuje to ale jen několik zemí. Česko se pohybuje kolem jednoho procenta a patří tak na chvost spojenců. Vláda slíbila dosáhnout v roce 2020 1,4 procenta HDP, přibližování této hranici se ale nedaří.

Dalším tématem jednání by mohl být nákup 12 vrtulníků, které si chce česká armáda pořídit. Oslovila několik cizích vlád, mezi nimi i americkou. Ta české straně nabídla vrtulníky americké společnosti Bell Helicopter. Vicepremiér Andrej Babiš v pátek řekl, že je zklamán, že Trump nenašel ve svém kalendáři termín a se Zemanem se nesešel, protože chtěl ve Spojených státech zakázku na vrtulníky nabídnout, když by dostal slevu.

Stropnický poznamenal, že zakázka na vrtulníky není důvod, proč do USA jede, ale že půjde o jednu ze záležitostí, o kterých se bude mluvit.

V USA se Stropnický zúčastní i mezinárodní bezpečnostní konference Interdependency and Resilience, kterou pořádá Velitelství NATO pro transformaci ve virginském Norfolku. Navštíví také základnu Nebraské národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou.